Назад к бедности. Что делают с миром Трамп и Си





Если вы полагаете, что американско-китайский торговый диспут легко разрешится, то вы просто невнимательны. Он гораздо глубже и опаснее.





Если президенты Трамп и Си Цзиньпин не найдут способа вскоре его разрулить, то мы идем туда, куда направляемся – к раздроблению системы глобализации, приносившей больше мира и процветания в течение последних 70 лет, чем когда-либо прежде в истории. Вместо этого мы сотворим цифровую берлинскую стену и двухинтернетный, двухтехнологичный мир: в одном будет доминировать Китай, а в другом – США.









Это будет куда более нестабильный и менее процветающий мир. Трамп и Си должны отбросить все, сесть и разрешить этот кризис, прежде чем он превратится в поезд без тормозов – подпитываемый популистами и националистами и усиленный социальными сетями в двух странах.





Как мы пришли к этому? Сошлись два момента: природа американско-китайской торговли изменилась – она ушла «вглубь», а президент Си и Трамп переоценили свои возможности и вывели друг друга из себя.





Что я имею в виду под торговлей, ушедшей «вглубь»? Первые три десятилетия американско-китайскую торговлю можно было свести к тому, что Америка покупала футболки, теннисную обувь и игрушки в Китае, а Китай приобретал соевые бобы и боинги в США. И пока это все продолжалось, у нас не вызывало беспокойства о том, было китайское правительство коммунистическим, капиталистическим, авторитарным, либертарианским или вегетарианским.





Но за последнее десятилетие Китай превратился из страны со средним доходом в генератора технологий. И обнародовал план «Сделано в Китае-2025». Это был план Си того, как оставить продажи футболок, теннисной обуви и игрушек и вместо этого производить и продавать миру такие же высокотехнологичные инструменты, как Америка и Европа – смартфоны, системы искусственного интеллекта, инфраструктуру 5G, электрокары и роботы.









Я поздравляю Китай как соперника в этих сферах. Это ускорит инновации и потянет цены вниз. Но все, что я понимаю под «глубокими технологиями», является тем, что буквально встраивается в ваш дом, инфраструктуру, предприятие и общество. И у этих технологий, в отличие от немых игрушек, двойное предназначение. А заключается оно в том, что они могут быть потенциально использованы Китаем для того, чтобы внедриться в общество для разведывательных и зловещих целей. И когда их уже встроят, извлечь их будет крайне сложно.





Эту угрозу не стоит преувеличивать – каждый следит за каждым повсюду. И наши отношения с Китаем очень отличаются от тех, которые у нас были с СССР на протяжении холодной войны. Мы не были экономически и технологически взаимосвязаны с россиянами. Но у нас это есть с Китаем. И теперь, когда Китай может проникнуть в Америку так же глубоко, как Apple в Китай, различия в наших ценностях – Китай является непрозрачным коммунистическим обществом, а наше прозрачное демократическое – становятся важнейшим фактором.





Когда вы торгуете глубокими технологиями, доверие необходимо как никогда раньше. Мы не можем продавать друг другу и покупать друг у друга эти глубокие технологии без высокого уровня доверия и общих ценностей. Именно поэтому Трамп забанил Huawei, китайского производителя 5G, от работы в Америке.





Впрочем, погодите! Какая операционная система работает в телефонах Huawei? Это гугловская версия Android! Если мы запретим Google работать с Huawei, то эта китайская компания спрыгнет и начнет производить собственную операционную систему, которая не будет оснащена всеми теми безопасными функциями, как Google. В этом и сложность.





Другая причина того, что сейчас у нас торговая война, заключается в том, что и Си, и Трамп перегнули палку.









Пять-шесть лет назад американские компании, развернувшие бизнес в Китае, начали менять свою тональность. А заключалась она в том, что китайцы заставляли их передавать технологии, похищая эти технологии и требуя от них играть по другим правилам, в отличие от китайских компаний в Америке, и когда американское правительство спрашивало их, стоит ли нам вмешиваться в дискуссию с Пекином, они, как правило, заявляли: «Нет, не расшатывайте лодку. Мы все еще зарабатываем там деньги». Однако уже нет.





Все больше американских компаний в последние годы начали жаловаться на то, что их доступ к китайскому рынку сужается, в то время как их китайские конкуренты расширялись и разрастались во влиянии внутри защищенного китайского рынка, а затем начали конкурировать с этими же американскими компаниями глобально. (Посмотрите на Huawei.) Согласно плану Си «Сделано в Китае-2025», правительство предоставляет огромные субсидии, займы и инвестиционные средства, чтобы китайские компании могли получить верх на своими иностранными соперниками.





Кто-то же должен был призвать к этой игре. И это то, что сделал Трамп, и он был прав в этом.





И сделал это весьма заурядным способом!





Трамп должен подписать соглашение о свободной торговле Транстихоокеанского партнерства, которая бы согласовала все основные экономики Тихого океана – кроме Китая – с американскими торговыми ценностями, нормами, интересами и стандартами, и снизила бы тысячи тарифов на продукцию США. Однако Трамп разорвал это соглашение.









Затем Трампу следовало бы перетянуть все страны ЕС, испытывающие аналогичные торговые проблемы с Китаем, как мы, на нашу сторону. Зато Трамп ударил по ним тарифами на сталь и другие товары, точно так же, как и по Китаю.





Затем Трампу следовало бы заявить Си, что мы и наши тихоокеанские и европейские партнеры хотят «секретно» с ним переговорить о новом торговом режиме и так, чтобы никто не ударил лицом в грязь. И в этой тайной договоренности содержались бы «мировые торговые стандарты и ценности в сравнении с китайскими».





Однако Трамп сделал это в одиночку – и выставил Америку один на один с Китаем. Если во всем «Америка прежде всего», то почему кто-то должен нам помогать?





Поэтому сейчас у нас меньше рычагов влияния, мы вовлечены в тарифную войну "око за око, зуб за зуб» – без союзников – и мы сделали вопросом национальной гордости то, кто первым покажет себя не с лучшей стороны: Си или Трамп? Все это значительно усложняет решение проблемы. Опять же, основной инстинкт Трампа правильный, но, пытаясь решить общую торговую американско-китайскую проблему, нараставшую десятилетиями, одна идеальная сделка может оказаться слишком большим изменением для несуразной китайской системы, с которой она сразу не справится.





Си также есть за что винить. Он запугал своих соседей захватом островов в Южно-Китайском море, что в корне противоречит международному законодательству. Он запугал Запад, объявив о своих планах доминировать в каждой новой технологической индустрии до 2025 года, сохраняя те же торговые ограничения, действовавшие там последние 30 лет, когда Китай продавал только футболки, игрушки и теннисную обувь. Ранее его переговорщики четко намекали на то, что они готовы оставить некоторые из своих нечестных торговых практик, но потом вдруг отступили в мае.





Почему? Или произошло это из-за того, что Си увидел слишком много пробуксовок со стороны государственных китайских компаний, которые опасаются конкурировать без правительственной помощи? Или из-за, что Си верит в то, как рассказал мне один бывалый китайский чиновник в прошлом году, когда я доказывал ему, что Китай измениться в плане торговли: «Вы, американцы, слишком опоздали. Мы уже слишком большие»? Или потому, что Си просто считает свою собственную систему слишком сложной, чтобы изменять? Нам это неизвестно.









Есть ли выход? Если бы я был Трампом, я бы отменил последние 10% тарифов на $300 млрд китайского экспорта в ответ на то, что Китай отступит от своих последних ударов по американскому сельскому хозяйству, и затем предложит китайцам подход, который предлагает Джим МакГрегор, глава китайского АРСО.





«Прежний торговый режим базировался на идее о том, что Америка была богатой страной, а Китай – бедной, и поэтому Китай имел право на определенные преимущества и терпимость к своему поведению, – объясняет МакГрегор. – Нам стоит заявить китайцам: «Сейчас вы экономическая ровня нам». Дайте им это достоинство. И скажите им, что хотите заново начать переговоры на основе полной взаимности. Нам обоим следует придерживаться одинаковых правил доступа к экономикам наших стран».









Если Китай не желает предоставлять равный доступ к своей экономике в отдельных секторах, тогда они будут лишены такого же доступа для своих компаний в Америке, и наоборот. «Впрочем, продвигаясь вперед так стремительно, как это возможно, целью должен быть равный доступ, о котором договорятся два равных государства», – добавляет МакГрегор. И что конретно Китай не позволит нам, то и мы не позволим Китаю. И все отклонения от этого стандарта могут быть прописаны.





Если у кого-то есть идея получше, оставьте ее здесь, потому что когда обе стороны не найдут приемлемого пути, мир, который мы знаем, будет в корне меняться. Вы могли не слишком любить то, что у нас было, и вам точно не понравится то, что мы все получим.







