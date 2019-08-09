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В Минске скоро появится первая в Беларуси деревянная высотка, а за ней и целый жилой комплекс. Но это не точно

10.08.2019 13:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске скоро должна появиться деревянная высотка. Это будет первое деревянное многоэтажное здание в Беларуси. Проект реализует компания «Зодчий», которая специализируется на строительстве деревянных домов.



- Сейчас наша задумка находится на этапе проектирования. Есть типовой проект, есть все необходимые материалы, есть специалисты, которые могут реализовать этот проект. Сейчас мы договариваемся о площадке для строительства, а также подготавливаем для согласования всю документацию. Пока что-то говорить предметное сложно. И проект, и площадка может измениться в процессе согласования с госорганами. Пока можем сказать, что здание, скорее всего, появится во Фрунзенском районе, — рассказал Антон Мелешко, управляющий компании «Зодчий».

По словам Антона, многоэтажное деревянное здание планируется построить для коммерческого назначения: под офисы или гостиницу. Само возведение здания не займет много времени. С момента разрешения на строительство на постройку планируют потратить 6 месяцев. При идеальных обстоятельствах сдача здания запланирована на конец 2020 года.

Если проект удастся реализовать, то в планах у «Зодчего» построить целый жилой комплекс из деревянных многоквартирных 3−4-этажных домов. ЖК будет иметь приставку «ЭКО».

— Стоимость метра в новостройках не будет сильно отличаться от стоимости метра в загородных деревянных жилых домах, которые сейчас строит «Зодчий», — рассказал Владимир Рындевич, учредитель компании «Зодчий».


Именно об этом «сюрпризе» говорили руководители компании на последней встрече с журналистами REALT.BY.

Кстати, в Европе уже вовсю практикуют строительство деревянных многоквартирных домов. Обычно это здания высотой в 6−12 этажей. А самый высокий деревянный небоскреб был построен в Норвегии в марте 2019. Высота здания Mjösa Tower составляет 85,4 метра, что на 1,54 метра больше деревянной высотки HoHo Wien в Австрии и на десять метров больше румынского Peri-Săpânţa Monastery. Из-за используемых материалов эти дома признаны экологически чистыми и безопасными сооружениями, а также устойчивыми к возгоранию.

В России такой проект реализовать не удалось из-за ограничений по пожарным нормам. По действующим правилам из дерева в России можно строить только двухэтажный дом. Трехэтажный разрешат возводить при условии, если внешняя часть здания будет обшита негорючими веществами (т. е. прощай, красивый фасад). И только по специальному разрешению можно построить четыре этажа.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске скоро должна появиться деревянная высотка. Это будет первое деревянное многоэтажное здание в Беларуси. Проект реализует компания «Зодчий», которая...
 
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