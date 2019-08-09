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Эксперты: Нефть может упасть до $50 за баррель

10.08.2019 13:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты дали прогноз на курс доллара при падении нефти ниже $50.

Если нефть уйдет ниже $50 за баррель, российский рубль не устоит, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Внешней поддержки для российского рубля тоже не будет — власти РФ вряд ли захотят тратить накопленные резервы. Доллар может в таком случае пробить новый рубеж в 70 российских рублей.

Последние падения цены на нефть вновь заставили экспертов вспомнить о зависимости цен на сырье и российской валюты. Хотя чиновники не раз говорили, что зависимость рубля от цен на нефть уже не такая сильная, но если нефть пробьет $50, то она вновь выйдет на первый план и потянет за собой рубль, уверены опрошенные эксперты.

Вновь вспомнить о том, как нефть влияет на рубль, экспертов заставили последние падения цен. На этой неделе стоимость нефти сорта Brent опускалась ниже $56 за баррель. За один день цена падала на 5%, за неделю нефть подешевела примерно на 10%.

«Если учесть, что опасения, связанные с санкциями и падением активов развивающихся рынков в последнее время отошли на второй план, можно отметить, что на данный момент главным фактором риска для рубля являются цены на нефть», — отмечают, в частности, в своем обзоре аналитики Sberbank Investment Research Юрий Попов и Николай Минко.


Эксперты отмечают, что если котировки опустятся ниже $50 за баррель, инвесторы забеспокоятся, поддержат ли Минфин и ЦБ курс рубля продажами валюты на рынке. В этом случае зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила.

Бюджетное правило — это механизм, который снижает зависимость бюджета и внутренних экономических условий от цен на энергоносители. Согласно бюджетному правилу, все нефтегазовые сверхдоходы выше базовой цены на нефть направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а не идут на расходы бюджета. В 2019 году это все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6.

Хотя опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что в ближайшее время сценарий драматического падения цены на нефть до $50 маловероятен, но все же возможен. В таком случае пара доллар/рубль начнет приближаться к новому рубежу в 70 рублей за доллар.

Зависимость рубля от цены на нефть сильно снизилась в последние годы, однако если нефть пробьет $50 за баррель, она возрастет, соглашается начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

В целом снижение нефть до $50 за баррель — критическое для рубля. В таком случае российская валюта будет подбираться к 70 и выше за доллар. Если же нефть опустится ниже $40 за баррель, при таком варианте, во ожно, доллар будет стоить и вовсе 80 рублей, предполагает эксперт.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперты дали прогноз на курс доллара при падении нефти ниже $50.
 
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