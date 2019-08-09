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"Сараево" заплатит за выходку фанатов на матче с БАТЭ по меньшей мере $30 тыс
Источник материала: Партизан
Боснийский футбольный клуб "Сараево" заплатит по меньшей мере 30 тысяч долларов штрафа за выходку фанатов на матче против борисовского БАТЭ,
Во время игры в рамках 3 тура квалификации Лиги Европы, который проходил 8 августа в боснийской Зенице, на поле полетел файер. Из-за этого судьи приняли решение прервать поединок.
За этот инцидент клуб могут наказать не только штрафом, но и матчем без зрителей.
Руководство "Сараево" осудило поведение фанатов и напомнила, что и без этого несет большие затраты на организацию матчей в рамках Лиги Европы.
Игра 8 августа завершилась победой БАТЭ — 2:1. Ответный матч пройдет 15 августа на "Борисов-Арене".
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Боснийский футбольный клуб "Сараево" заплатит по меньшей мере 30 тысяч долларов штрафа за выходку фанатов на матче против борисовского БАТЭ, пишет TUT.by со ссылкой...
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