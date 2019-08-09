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"Сараево" заплатит за выходку фанатов на матче с БАТЭ по меньшей мере $30 тыс

10.08.2019 13:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Боснийский футбольный клуб "Сараево" заплатит по меньшей мере 30 тысяч долларов штрафа за выходку фанатов на матче против борисовского БАТЭ, пишет TUT.by со ссылкой на иностранные СМИ.

Во время игры в рамках 3 тура квалификации Лиги Европы, который проходил 8 августа в боснийской Зенице, на поле полетел файер. Из-за этого судьи приняли решение прервать поединок.

За этот инцидент клуб могут наказать не только штрафом, но и матчем без зрителей.


Руководство "Сараево" осудило поведение фанатов и напомнила, что и без этого несет большие затраты на организацию матчей в рамках Лиги Европы.

Игра 8 августа завершилась победой БАТЭ — 2:1. Ответный матч пройдет 15 августа на "Борисов-Арене".
 
 
Ссылка на источник 24
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Боснийский футбольный клуб "Сараево" заплатит по меньшей мере 30 тысяч долларов штрафа за выходку фанатов на матче против борисовского БАТЭ, пишет TUT.by со ссылкой...
 
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