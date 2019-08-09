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"Чэсныя" против "нячэсных": за отказ в аккредитации журналистов негосударственная газета подала в суд

10.08.2019 13:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Негосударственная газета подала в суд на местный Совет депутатов за отказ в аккредитации журналистов.

В Экономический суд Брестской области поступило заявление и материалы к нему от частного предприятия «Медиа-Ганцевичи». Заявление касается отказа Ганцевичского районного Совета депутатов в аккредитации сотрудников негосударственной региональной газеты «Ганцавіцкі час», издателем которой является ЧПТУП «Медиа-Ганцевичи», сообщает ОО «Белорусская ассоциация журналистов»

В практике суда такое дело будет рассматриваться впервые.

Редакция газеты «Ганцавіцкі час» еще весной направила в местные райисполком и районный Совет депутатов письмо с просьбой аккредитовать сотрудников издания для освещения деятельности этих органов власти.

Но руководство местной «вертикали» отказало в аккредитации по причине, что в районе уже есть одно средство массовой информации – газета «Савецкае Палессе», учредителем которой является Ганцевичский райисполком.

Кроме того, в ответе утверждается, что в Ганцовичском райисполкоме не предусмотрен порядок проведения и получения аккредитации. Подобная формулировка содержится и в ответе, который редакция «ГЧ» получила из районного Совета депутатов: там журналистам издания также отказали в аккредитации, так как ее порядок этим учреждением «не определен».
 
 
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Негосударственная газета подала в суд на местный Совет депутатов за отказ в аккредитации журналистов.
 
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