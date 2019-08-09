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Стало известно о плохом состоянии здоровья Михаила Горбачева

10.08.2019 13:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Михаил Горбачев последние полгода живет в больнице. Об этом в передаче «Гордон» на телеканале «Наш» рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



По его словам, у первого и единственного президента СССР «с головой все в порядке», но он очень тяжело ходит из-за накопившихся болезней. «Последние два года — очень плохо», — сказал журналист.

При этом, по словам Венедиктова, они периодически встречаются в ресторане и пьют пиво. При этом инициатором встреч является именно Горбачев.

6 июня Горбачев рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации. «Это затянувшееся. Но сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", еще рано. Еще не видно его», — заверил 88-летний политик.

Михаил Горбачев регулярно проходит медицинское обследование: новости об этом появляются как минимум с 2001 года. Пятый генсек ЦК КПСС и единственный в истории СССР президент был у власти в Советском Союзе с 1985 года до его распада в 1991-м.
 
 
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Михаил Горбачев последние полгода живет в больнице. Об этом в передаче «Гордон» на телеканале «Наш» рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей...
 
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