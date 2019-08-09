Российские фигуристы в одиночном катании Виктория Сафонова и Константин Милюков в новом сезоне выступят за Беларусь

Под белорусским флагом продолжит выступать и спортивная пара Виктория Яценко и Даниил Паркман, которая перешла в команду в 2018 году. Первыми состязаниями для фигуристов станет летний Кубок Белорусского союза конькобежцев, который проходит 9-10 августа на конькобежном стадионе "Минск-Арены".





В федерации отметили, что летний Кубок Белорусского союза конькобежцев - это проверочный турнир для представителей Беларуси на соревнованиях серии "Гран-при", которые начнутся уже в конце августа. Кроме того, на турнире фигуристам необходимо выполнить контрольный норматив, так как это генеральные прокаты членов национальной сборной.-



