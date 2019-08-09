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Российский министр: создание наднациональных компаний в ЕАЭС возможно с 2021-2022 годов

10.08.2019 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приступили к обсуждению создания режима наднациональных компаний, но появиться они могут не ранее 2021-2022 годов. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

По словам Максима Орешкина, это новый механизм, который пока не существует, он требует очень детальной проработки. Главы правительств стран ЕАЭС сегодня на межправительственном совете обсудили вопрос создания режима наднациональных компаний. 

Как сказал Максим Орешкин, страны ЕАЭС проанализировали соответствующий опыт Евросоюза. Пока конкретные сферы, в которых могут быть созданы эти компании, не определены, но они могут возникнуть в любой - производственной, сфере торговли и услуг. 

"В первую очередь это будет касаться тех компаний, которые работают не на локальных рынках, а сразу на рынок всей пятерки или большинства стран. В данном случае получение такого статуса сделает более комфортной работу на всех этих рынках", - сообщил глава Минэкономразвития РФ.
 
 
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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приступили к обсуждению создания режима наднациональных компаний, но появиться они могут не ранее 2021-2022 годов. Об...
 
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