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В Слуцке продолжается строительство мотобольного стадиона в 12-м городке

10.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Уже установили электронное табло. Прошлым летом появились трибуны для зрителей и судейский домик. Также заасфальтировали поле, сделали фундамент под хозпостройки.

На базе комплекса организуют работу с детьми по разным направлениям: авиамоделирование, картинг, автодело, мотодело и другим.

На стадионе планируется проводить республиканские и европейские соревнования по мотоболу. На подобные первенства приезжают команды из Литвы, Польши, России, Чехии и Германии. Осенью этого года на новом стадионе планируется провести чемпионат Беларуси по дрифтингу и мотоболу.

Слуцкий край

 
 
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Уже установили электронное табло. Прошлым летом появились трибуны для зрителей и судейский домик. Также заасфальтировали поле, сделали фундамент под...
 
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