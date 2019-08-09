В Горках чествовали строителей «Прометея» – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

В пятницу в уютном зале детской школы искусств и вокально-хорового мастерства поздравляли всех строителей, архитекторов, проектировщиков и ветеранов частного унитарного производственного предприятия «Прометей» с профессиональным праздником — Днем строителя.





Сегодня эта многофункциональная организация, являющаяся лидером строительной отрасли страны, выполняет все виды строительно-монтажных работ: от проектирования до строительства инженерных сетей, линий электропередач, высотных зданий, возведения жилых, промышленных, сельскохозяйственных и коммерческих объектов «под ключ». Мобильность и скорость оказания услуг, высокая квалификация специалистов и работников позволяют «Прометею» успешно конкурировать на строительном рынке страны более двух десятилетий.





По итогам работы за 2018 год предприятие занесено на областную Доску Почета и номинировано в число победителей республиканского конкурса в номинации «Организация года». География объектов охватывает не только Могилевскую, но и Гомельскую, Витебскую области. Только за последний год «Прометей» построил завод по выпуску строительных смесей в Чаусах, два десятиэтажных дома в Орше, «десятиэтажку» в Могилеве на улице Крупской. Не говоря уже о домах в Горках.









Со словами благодарности к строителям обратились идейный вдохновитель, создатель и генеральный директор предприятия Анатолий Федорович, генеральный директор Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей Виктор Красовский, заместитель председателя райисполкома по социальным вопросам Ирина Сухубаевская, председатель районного совета депутатов Оксана Огородникова.









Двадцать шесть лучших работников получили почетные грамоты и денежные премии Союза строителей, комитетов по архитектуре и строительству и экономики Могилевского облисполкома, Горецкого райисполкома, районного Совета депутатов, районного объединения профсоюзов, РК профсоюза работников АПК.





Восемь человек, посвятивших работе на предприятии более 15 лет, наградили высшей наградой предприятия – медалью «За успехи и усердие в труде II степени с выплатой материальной помощи в размере в 1500 рублей. Двадцать четыре человека, проработавших более 10 лет, получили такие же медали III степени и «бонусы» в 1000 рублей. Пятнадцать человек стали обладателями дипломов и премий предприятия.





Подробности – на страницах «Горецкого вестника».





























































































































































































































Елена Агейчик

Фото Сергея Владимирова