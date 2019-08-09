Эмили Ратаковски отказалась от эпиляции и написала эссе про феминизм

Источник материала: KYKY

28-летняя супермодель Эмили Ратаковски снялась в фотосессии для Harper’s Bazaar. Только на этот раз Эмили решила отказаться от эпиляции: на фото модель позирует в кружевном бюстгальтере и с небритыми подмышками. Позже Ратаковски написала эссе о том, почему важно уважать личный выбор женщины вне зависимости от ее внешности, и как она понимает феминизм.





Эмили рассказала, что на первом курсе в Калифорнийском университете она прослушала лекции по гендерным исследованиям – они очень впечатлили. Ратаковски считала себя феминисткой, а потом поняла, что знает очень мало об этом феномене: «Я узнала о важных различиях между полом и сексуальностью. В то время я уже считала себя убежденной феминисткой, но я записалась на лекции, предполагая, что почерпну что-то новое для себя в теме женской свободы, феминизме и так далее. В итоге была поражена тем, как мало понимаю в гендерных вопросах, и это подтолкнуло меня еще больше изучать собственную идентичность.



Ратаковски призналась, что начала думать о том, что значит быть женщиной, еще в подрастковом возрасте: «Я всегда любила быть женственной. В возрасте 12 или 13 лет обожала примерять кружевные бюстгальтеры и краситься блеском для губ. Это так весело! Конечно, я уверена, что большинство моих ранних «экспериментов», исследующих, что значит быть девушкой, были проведены под сильным влиянием женоненавистнической культуры. Я также уверена, что то, как я сейчас проявляю свою сексуальность, тоже подвергается критике. Но это же мой выбор, верно? Разве не в этом суть феминизма — в праве выбора?»



В 2019 году мы смотрим сверху вниз на женщин, которые любят проявлять свою сексуальность

«Как сформированная личность я по-прежнему удивляюсь тому, как в 2019 году мы смотрим сверху вниз на женщин, которые любят проявлять свою сексуальность.

Когда меня арестовали в Вашингтоне во время акции протеста против выдвижения в Верховный суд Бретта Кавано — человека, который не уважает женщин, пресса писала лишь о том, какой наряд я выбрала в тот день.

Даже женщины, стоящие рядом, говорили о том, что на мне нет бюстгальтера. Они считают, что если мое тело было видно, то каким-то образом это дискредитировало меня и мою гражданскую позицию. Но почему? Иногда я чувствую себя сильной в мини-юбке, а иногда — в мешковатой толстовке. Порой я свободна, когда я не ношу бюстгальтер под майкой. А брить подмышки или не брить и вовсе — мое дело. Думаю, волосы на теле — еще одна возможность для женщин выбирать, основываясь на том, как они хотят себя чувствовать. По-моему, женщины могут выглядеть так, как им хочется, выходя на пляж хоть в буркини, хоть в бикини».