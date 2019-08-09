Ряд новых социально значимых объектов будет построен в Могилевской области в ближайшие 2-3 года

Источник материала: Интерфакс

Ряд новых социально значимых объектов будет введен в эксплуатацию в Могилевской области в ближайшие 2-3 года, в том числе из списка долгостроев, сообщили в комитете по архитектуре и строительству облисполкома.

"В настоящее время руководством региона поставлена задача в ближайшие два-три года завершить работу на объектах из списка долгостроев", - говорится в сообщении на сайте Могилевского облисполкома.

Это, в первую очередь, касается нового корпуса районной больницы в Осиповичах и роддома в Могилеве. Блок "Б" родильного дома введен в эксплуатацию ранее, а блок "А" где будут располагаться родзалы, палаты и отделения новорожденных, готов на 60%. Здесь выполнены все инженерные коммуникации, общестроительные работы, остались только отделочные и непосредственно обустройство.

В текущем году также откроются после капитального ремонта с полной заменой оборудования морфологическая и радионуклидная лаборатории областного онкологического диспансера. "Эти объекты являются вторым этапом введенного в 2018-м операционного блока этой больницы", - уточнили в облисполкоме.

Разрабатывается проектно-сметная документация кардиохирургического корпуса на территории Могилевской областной больницы. Идет реконструкция Бобруйской городской детской больницы с поликлиникой.

Кроме того, в нынешнем году планируется начать строительство поликлиники в могилевском микрорайоне Казимировка. Стройплощадку уже огородили. " Здесь же завершается возведение современной, оснащенной по последнему слову техники школы на 1020 учащихся. Сдать ее предполагается к 1 сентября – на 7 месяцев раньше, чем предусмотрено договором", - проинформировали в исполкоме.

Готовится также документация по строительству двух детских садов - в новом микрорайоне Спутник Могилева и Славгороде. "Намечен ввод в эксплуатацию детсада в агрогородке Восход, что решит существующую в населенном пункте проблему переполненности детей в группах. Ведется также капитальный ремонт детсада в Шкловском районе", - отмечается в сообщении.

В областном центре в 2019 году также заработают "Космос-корт", уровень оснащенности и размеры которого позволят проводить здесь соревнования по большому теннису международного уровня, а также крытый футбольный манеж. Оборудование уже поставлено Федерацией футбола. Готовится площадка, чтобы в конце августа-сентябре приступить к монтажу.

В перспективе планируется перестройка гребного канала, расположенного в районе Фатинского залива в Могилеве, в физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. "Стоит задача запустить объект в работу в 2020-м", - уточнили в исполкоме. К социально значимым объектам относится и реконструкция стадиона "Торпедо" в городе на Днепре, где уже подтверждено финансирование, добавили там.