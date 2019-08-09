ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ряд новых социально значимых объектов будет построен в Могилевской области в ближайшие 2-3 года

10.08.2019 14:06 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Ряд новых социально значимых объектов будет введен в эксплуатацию в  Могилевской области в ближайшие 2-3 года, в том числе из списка долгостроев, сообщили в комитете по архитектуре и строительству облисполкома.

"В настоящее время руководством региона поставлена задача в ближайшие два-три года завершить работу на объектах из списка долгостроев", - говорится в сообщении на сайте Могилевского облисполкома.

Это, в первую очередь, касается нового корпуса районной больницы в Осиповичах  и роддома в Могилеве. Блок "Б" родильного дома введен в эксплуатацию ранее, а блок "А" где будут располагаться родзалы, палаты и отделения новорожденных, готов на 60%. Здесь выполнены все инженерные коммуникации, общестроительные работы, остались только отделочные и непосредственно обустройство.

В текущем году также откроются после капитального ремонта с полной заменой оборудования морфологическая и радионуклидная лаборатории областного онкологического диспансера. "Эти объекты являются вторым этапом введенного в 2018-м операционного блока этой больницы", - уточнили  в облисполкоме.

Разрабатывается проектно-сметная документация кардиохирургического корпуса на территории Могилевской областной больницы. Идет реконструкция Бобруйской городской детской больницы с поликлиникой.

Кроме того, в нынешнем году планируется начать строительство поликлиники в могилевском микрорайоне Казимировка. Стройплощадку уже огородили. " Здесь же завершается возведение современной, оснащенной по последнему слову техники школы на 1020 учащихся. Сдать ее предполагается к 1 сентября – на 7 месяцев раньше, чем предусмотрено договором", - проинформировали в исполкоме.

Готовится также документация по строительству двух детских садов - в новом микрорайоне Спутник Могилева и Славгороде. "Намечен ввод в эксплуатацию детсада в агрогородке Восход, что решит существующую в населенном пункте проблему переполненности детей в группах. Ведется также капитальный ремонт детсада в Шкловском районе", - отмечается в сообщении.

В областном центре в 2019 году также заработают "Космос-корт", уровень оснащенности и размеры которого позволят проводить здесь соревнования по большому теннису международного уровня, а также крытый футбольный манеж. Оборудование уже поставлено Федерацией футбола. Готовится площадка, чтобы в конце августа-сентябре приступить к монтажу.

В перспективе планируется перестройка гребного канала, расположенного в районе Фатинского залива в Могилеве, в физкультурно-оздоровительный комплекс  с двумя бассейнами. "Стоит задача запустить объект в работу в 2020-м", - уточнили в исполкоме.  К социально значимым объектам относится и реконструкция стадиона "Торпедо" в городе на Днепре, где уже подтверждено финансирование, добавили там.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ряд новых социально значимых объектов будет введен в эксплуатацию в  Могилевской области в ближайшие 2-3 года, в том числе из списка долгостроев, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенная вечеринка, болотный футбол и водная феерия. Традиционный «Праздник моря» проходит на Августовском канале (+программа, дополняется)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика