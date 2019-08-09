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«Вопрос точности движения». Этап Кубка мира по вертолётному спорту стартовал под Витебском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На аэродроме под Витебском стартовал третий этап Кубка мира по вертолетному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В борьбу за титул вступили 19 экипажей. Это представители Беларуси, России, Украины, Польши и Чехии. Спортсменам предстоит показать мастерство в параллельной разгрузке грузов и слаломе. Уже состоялись квалификационные соревнования в обоих видах программы. Имена победителей третьего этапа назовут 11 августа.
Юрий Яблоков, обладатель Кубка мира по вертолетному спорту- 2018 (Россия):
Многие белорусские и российские экипажи летают на Ми-2. И, кстати, мы в России проиграли вашему экипажу «Лаптев-Хурс» – слалом. Для нас это, конечно, удар. Мы постараемся такого не допускать.
Александр Грищенко, тренер команды Беларуси по вертолетному спорту:
Первые два этапа Кубка прошли в Англии и России. Финал же состоится в конце сентября в Польше.
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Новости Беларуси. На аэродроме под Витебском стартовал третий этап Кубка мира по вертолетному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В борьбу за...
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