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«Вопрос точности движения». Этап Кубка мира по вертолётному спорту стартовал под Витебском

10.08.2019 15:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На аэродроме под Витебском стартовал третий этап Кубка мира по вертолетному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вопрос точности движения». Этап Кубка мира по вертолётному спорту стартовал под Витебском

В борьбу за титул вступили 19 экипажей. Это представители Беларуси, России, Украины, Польши и Чехии. Спортсменам предстоит показать мастерство в параллельной разгрузке грузов и слаломе. Уже состоялись квалификационные соревнования в обоих видах программы. Имена победителей третьего этапа назовут 11 августа.

«Вопрос точности движения». Этап Кубка мира по вертолётному спорту стартовал под Витебском

Юрий Яблоков, обладатель Кубка мира по вертолетному спорту- 2018 (Россия):
Здесь вопрос не скоростей – здесь вопрос точности движения. Если вы будете смотреть, вы увидите, что и на Robinson 44-м люди страшно косячат, а на Ми-2 они совершенно спокойно выигрывают.

Многие белорусские и российские экипажи летают на Ми-2. И, кстати, мы в России проиграли вашему экипажу «Лаптев-Хурс» – слалом. Для нас это, конечно, удар. Мы постараемся такого не допускать.

«Вопрос точности движения». Этап Кубка мира по вертолётному спорту стартовал под Витебском

Александр Грищенко, тренер команды Беларуси по вертолетному спорту:
Здесь самое главное – взаимодействие. Летают два человека: летчик управляет вертолетом, а его глаза – это оператор, он командует им. И насколько у них это отработано, настолько лучше и полет получается.

Первые два этапа Кубка прошли в Англии и России. Финал же состоится в конце сентября в Польше.

«Вопрос точности движения». Этап Кубка мира по вертолётному спорту стартовал под Витебском

«Вопрос точности движения». Этап Кубка мира по вертолётному спорту стартовал под Витебском

«Вопрос точности движения». Этап Кубка мира по вертолётному спорту стартовал под Витебском

Люди в материале: Юрий Яблоков, Александр Грищенко
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. На аэродроме под Витебском стартовал третий этап Кубка мира по вертолетному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В борьбу за...
 
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