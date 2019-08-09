ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работают круглосуточно: в Мингорисполкоме рассказали о ремонте МКАД

10.08.2019 14:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На вопросы граждан сегодня, 10 августа, отвечали в областных исполкомах и столичной мэрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямые телефонные линии традиционно помогают решить белорусам многие вопросы, а заодно позволяют местной власти оставаться в курсе актуальных тем.

Работают круглосуточно: в Мингорисполкоме рассказали о ремонте МКАД

Так, на связи с минчанами сегодня был заместитель председателя Минского горисполкома Александр Дорохович. Ему дозвонились порядка 30 горожан с самыми разными вопросами. В основном, они касались благоустройства территорий и строительства.

Работают круглосуточно: в Мингорисполкоме рассказали о ремонте МКАД

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского горисполкома:
По таким обращениям мы для себя формируем наши планы. В планах на 2020 год мы наметили себе привести в порядок ту территорию, которая уже длительное время эксплуатируется и длительное время не ремонтируется.

Как пример, из 1300 лестниц, которые находятся в жилом секторе в городе Минске, порядка 300 требуют ремонта. Соответственно, мы в следующем году постараемся достаточно напряженные задачи решить.

Работают круглосуточно: в Мингорисполкоме рассказали о ремонте МКАД

Работают круглосуточно: в Мингорисполкоме рассказали о ремонте МКАД

Заместитель председателя Мингорисполкома также рассказал о ремонте кольцевой. В настоящее время работы идут сразу на нескольких участках. Для того, чтобы ускорить процесс, перешли на круглосуточный режим.

Напомним, Президент поручил активнее развивать МКАД, как можно скорее привести дорогу и прилегающие территории в порядок. В Мингорисполкоме готовы выполнить это поручение уже к ноябрю.

Люди в материале: Александр Дорохович
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На вопросы граждан сегодня, 10 августа, отвечали в областных исполкомах и столичной мэрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Объединенная гражданская партия заявила о начале предвыборной кампании в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика