Работают круглосуточно: в Мингорисполкоме рассказали о ремонте МКАД

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На вопросы граждан сегодня, 10 августа, отвечали в областных исполкомах и столичной мэрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямые телефонные линии традиционно помогают решить белорусам многие вопросы, а заодно позволяют местной власти оставаться в курсе актуальных тем.





Так, на связи с минчанами сегодня был заместитель председателя Минского горисполкома Александр Дорохович. Ему дозвонились порядка 30 горожан с самыми разными вопросами. В основном, они касались благоустройства территорий и строительства.





Александр Дорохович, заместитель председателя Минского горисполкома:

По таким обращениям мы для себя формируем наши планы. В планах на 2020 год мы наметили себе привести в порядок ту территорию, которая уже длительное время эксплуатируется и длительное время не ремонтируется.

Как пример, из 1300 лестниц, которые находятся в жилом секторе в городе Минске, порядка 300 требуют ремонта. Соответственно, мы в следующем году постараемся достаточно напряженные задачи решить.









Заместитель председателя Мингорисполкома также рассказал о ремонте кольцевой. В настоящее время работы идут сразу на нескольких участках. Для того, чтобы ускорить процесс, перешли на круглосуточный режим.

Напомним, Президент поручил активнее развивать МКАД, как можно скорее привести дорогу и прилегающие территории в порядок. В Мингорисполкоме готовы выполнить это поручение уже к ноябрю.