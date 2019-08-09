Аграрии Беларуси убрали уже 76% площадей зерновых

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 76% площадей и почти 5,3 млн тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии продолжают жатву.

Сегодня для них благоприятная погода. В предыдущие дни работы тормозили дожди. Вместе с тем в Бересткой области осталось убрать менее 3 % площадей. Ближе других регионов к завершению уборочной гродненские хлеборобы. У них и самая высокая урожайность – 38 центнеров с гектара.



