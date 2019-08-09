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Аграрии Беларуси убрали уже 76% площадей зерновых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 76% площадей и почти 5,3 млн тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии продолжают жатву.
Сегодня для них благоприятная погода. В предыдущие дни работы тормозили дожди. Вместе с тем в Бересткой области осталось убрать менее 3 % площадей. Ближе других регионов к завершению уборочной гродненские хлеборобы. У них и самая высокая урожайность – 38 центнеров с гектара.
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Новости Беларуси. 76% площадей и почти 5,3 млн тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии продолжают жатву. Сегодня для них благоприятная...
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