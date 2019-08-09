Источник материала: Виртуальный Брест

17 августа на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится второй благотворительный забег совместно с четвероногими спутниками - «4+2». Как и первая подобная затея, которая состоялась в 2016 году, мероприятие приурочено к Всемирному дню бездомных животных и направленно в помощь и поддержку животных пребывающих в пункте отлова и временного содержания бездомных животных находящегося в ведомстве предприятия "Брестский мусороперерабатывающий завод".

Бресте состоится 2-ой благотворительный забег «4+2»" alt="Во всемирный день бездомных животных в Бресте состоится 2-ой благотворительный забег «4+2»" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/08/1565444525507159.jpg" style="width: 750px; height: 484px;">



К участию приглашаются владельцы собак, а так же все те, кто неравнодушен к проблеме бездомных животных в нашем городе.

Организаторы: Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле при поддержке городского предприятия «Брестский мусороперерабатывающий завод» (участок по отлову и содержанию бездомных животных) и содействии крайне полезного сообщества в социальной сети Вконтакте "Доброта в Бресте".

Партнеры: известная в нашем городе профессиональная сеть зооцентров «Доктор Хвостов», интернет-зоомагазин kesha.by а так же при участии ООО «Капитальное дело» и ООО «Профсотрудничество».





В этом году определенную поддержку благой затее окажет Брестское областное спортивное кинологическое общественное объединение "Дог ин Хаус" и существующее при объединении школа юного кинолога. Участников и гостей мероприятия ожидают не менее интересные в сравнении с прошлым мероприятием показательные выступления от профессиональных кинологов и их четвероногих подопечных.

В рамках мероприятия будет проведено 2 зоозабега:

1. Участники с собаками средних и крупных пород на поводках;

2. Участники с собаками мелких пород или щенками (по желанию — с собаками на поводках, на руках, в специальных рюкзаках).

Расстояние: 500м / 1000м

Место проведения: Лыжероллерная трасса гребного канала.

Старт в 10:00.

Целевой стартовый взнос для участника: 10 руб. (5р. призовой фонд, 5р. будут направлены в адрес городского пункта временного содержания бездомных животных при БМПЗ).

Событие в ВК: https://vk.com/zoorunbrest2

Регистрация: https://vk.com/topic-184618620_40497936

Условия для участников пробега: обязательная предварительная регистрация и стартовый взнос, наличие паспорта животного с отметкой о прививках.

Для крупных пород участие в забеге обязательно в наморднике (!).

Забег с животным на поводке.

Не забудьте для четвероногого бегуна взять с собой свою любимую миску для воды.

Победителей и участников второго в Бресте благотворительного зоозабега ожидают заслуженные презенты, любезно предоставленные партнерами мероприятия а так же памятные медали, дипломы.

ВНИМАНИЕ! В процессе проведения мероприятия будет осуществляться сбор добровольных пожертвований в адрес государственного пункта содержания бездомных животных, в помощь и поддержку четвероногих оказавшихся по воле судеб без хозяина.

Постоянные нужды участка:

Крупы — гречка, рис, овсяные хлопья и др.

Сухие корма для взрослых котов, собак.

Влажные корма для котят и щенков.

Средства от блох и клещей — капли на холку, а также шприцы, шампуни, медикаменты.

Игрушки для щенков и котят.





Не пропустите, друзья!))

До встречи.