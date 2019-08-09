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Спасатели провели очередной рейд по местам, запрещённым для купания

10.08.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Несмотря на переменчивую и ветреную погоду, брестчане по-прежнему активно отдыхают на водоёмах. Каждый, конечно, сам решает, как провести свой досуг. Однако правил безопасности никто не отменял. Отправившись в места, где купание запрещено, участники рейда в рамках акции «Летний патруль» наблюдали ажиотаж. Одни горожане загорали. Другие, несмотря на наличие яркой таблички «Купание запрещено!», купались. В воде без присмотра взрослых играли дети.

Спасатели провели очередной рейд по местам, запрещённым для купания

– Этот участок водоёма не пригоден для плавания: крутой спуск в воду, большая глубина не позволяют сделать отдых безопасным. Купание здесь строго запрещено, - поясняли отдыхающим члены рейдовой группы.

И, если для одних отдыхающих эта информация была сигналом опасности, то для других - напротив. Ни люди в погонах, ни телекамеры не смутили женщину, которая отдыхала на одном из пляжей. На крутом спуске в воде плавали её несовершеннолетние дети. Мама двух детей на рекомендации спасателей реагировала резко, поясняя, что сама знает, что можно разрешать ребёнку, а что нет. Сотрудники же МЧС привели показательные факты, когда человеческая беспечность, невнимательность и необоснованный риск приводили к непоправимым последствиям.

Спасатели провели очередной рейд по местам, запрещённым для купания

Другая мама с уверенностью рассказывала о правилах поведения на водоёмах, о том, где купание небезопасно и пояснила – отправиться в воду детям не разрешает, а вот солнце им необходимо. В большинстве случаев горожане благодарили рейдовую группу за полезные советы и обещали быть внимательными и острожными.

Спасатели провели очередной рейд по местам, запрещённым для купания

В областном центре пять официальных зон отдыха. Работники МЧС, ОСВОДа, а также молодые активисты БРСМ регулярно, в зависимости от погодных условий, осуществляют рейды с целью достучаться до каждого, вручают памятки с правилами безопасности. Однако, по-прежнему выбор остаётся за каждым: рисковать или не допустить беды.

Спасатели провели очередной рейд по местам, запрещённым для купания

С начала года в Бресте вода унесла жизни трёх человек. Это ли не повод задуматься?

 
Теги: Брест
 
 
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