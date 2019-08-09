Меняются цены на бензин с 11 августа. Топливо снова дешевеет

Источник материала: Tut.by

С 11 августа в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин уменьшаются на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 11 августа стоимость 1 литра бензина бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 руб. 55 коп., АИ-95-К5-Евро — 1 руб. 65 коп., АИ-98-К5-Евро — 1 руб. 87 коп., ДТ — 1 руб. 65 коп.

Цены на автомобильное топливо в этом году меняются в 19-й раз. До этого цена на топливо изменялась 21 июля : дизель и бензин подешевели на 1 копейку. Тогда в «Белнефтехиме» пояснили, что решение принято «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ».

В конце июня вице-премьер Игорь Ляшенко отметил , что белорусские нефтеперерабатывающие заводы «готовились и готовятся к работе в условиях мировых цен с 2024 года».

— Надо понимать, что это обозначает и соответствующие цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. И этот уровень будет выше, чем в РФ, где действуют обратный акциз и компенсирующая схема при поставке бензина на внутренний рынок, — сказал он.

При этом Ляшенко подчеркнул, что при существующем уровне налоговой нагрузки цены на топливо в Беларуси останутся ниже, чем в сопредельных европейских странах. По словам вице-премьера, цена 1 л 92-го бензина просматривается на уровне в 1 доллар (при мировой цене нефти 70 долларов за баррель).

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья»