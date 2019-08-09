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В Минске строители приступили к демонтажу покрытия площади Победы

10.08.2019 16:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске строители приступили к демонтажу покрытия площади Победы
Фото из открытых источников

10 августа в Минске начался демонтаж покрытия площадки на площади Победы. «Вчера мы получили разрешение от Министерства культуры на демонтаж покрытия площади и сегодня приступили к этим работам. Когда вскроем покрытие, будет понятно, что внутри и какой комплекс работ необходим: нужно ли проводить гидроизоляцию, усиление конструкции и т.п.», – рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр ДОРОХОВИЧ.

В Минске строители приступили к демонтажу покрытия площади Победы Круглая площадь. Как менялся монумент Победы в Минске?

По его словам, строительные работы ведутся параллельно с проектированием, поэтому сегодня определить окончательную сумму средств на модернизацию площади сложно. В целом под капремонт с модернизацией попадает сам монумент и нижняя ритуальная площадка с подземным переходом. Это памятник историко-культурного наследия, поэтому внешне комплекс не поменяется, пишет БЕЛТА.

Предполагается, что к объекту будут подведены сети для организации электроподогрева гранитной площадки монумента. Сам он будет реставрироваться, заменят стилобат (нижняя часть обелиска). В подземной части тоже планируются изменения. Будут стоять скамейки и установлен диапроектор, по которому можно посмотреть военные хроники, патриотические фильмы. Чтобы зона под ритуальной частью площади была теплой, все входы будут закрыты стеклянными дверями, а на стенах повесят художественные панно на военную тематику.

Почти завершена разработка решения по установке стационарного пункта энергопитания. Это нужно, чтобы обеспечить и электроподогрев площади, и питание всей электротехники, применяемой во время праздничных и иных торжественных мероприятий. Прежде применялись дизель-генераторы.

Финансирование будет вестись за счет городского бюджета и средств, поступивших от республиканского субботника. В обновленном виде монумент предстанет к 9 мая 2020 года, когда Беларусь будет отмечать 75-летие Великой Победы.

 
Теги: Минск
 
 
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Капитальный ремонт с частичной модернизацией площади Победы в Минске планируется завершить 1 мая 2020 года.
 
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