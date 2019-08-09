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На посту главы МВД Польши Эльжбету Витек заменит Мариуш Каминьский

10.08.2019 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил управление Министерством внутренних дел и администрации министру-координатору спецслужб Мариушу Каминьскому.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил управление Министерством внутренних дел и администрации Мариушу Каминьскому. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер сообщил, что Матеуш Моравецкий также попросил президента Анджея Дуду назначить Мариуша Каминьского главой МВД.

«Мариуш Каминьский продолжит выполнять функции министра-координатора спецслужб. Таким образом, он будет занимать две должности, как это уже имело место в предыдущих правительствах. Предположительно, Мариуш Каминьский будет назначен главой МВД на следующей неделе, когда именно – решит президент», - сказал пресс-секретарь правительства.


Ранее пост главы министерства занимала Эльжбета Витек. Президент Анджей Дуда по просьбе Матеуша Моравецкого освободил ее от работы в правительстве, после чего она была избрана спикером Сейма, пишет polskieradio.pl
 
 
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Премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил управление Министерством внутренних дел и администрации министру-координатору спецслужб Мариушу Каминьскому.
 
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