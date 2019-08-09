На посту главы МВД Польши Эльжбету Витек заменит Мариуш Каминьский

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил управление Министерством внутренних дел и администрации Мариушу Каминьскому. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер сообщил, что Матеуш Моравецкий также попросил президента Анджея Дуду назначить Мариуша Каминьского главой МВД.





«Мариуш Каминьский продолжит выполнять функции министра-координатора спецслужб. Таким образом, он будет занимать две должности, как это уже имело место в предыдущих правительствах. Предположительно, Мариуш Каминьский будет назначен главой МВД на следующей неделе, когда именно – решит президент», - сказал пресс-секретарь правительства.







