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Баттл. Какой стране в 2019 году Беларусь больше отдавала долгов, чем одалживала: Китаю или России?
Источник материала: Партизан
За первые полгода Беларусь в 1,5 раза больше отдала прежних внешних долгов, чем заняла под проценты новых.
Счет $486,4 млн на $773,7 млн в пользу возврата. Внешний долг страны составил $16,7 млрд (по $1766 на каждого белоруса). Главные кредиторы: правительство и банки России, Международный банк реконструкции и развития, Китай.
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За первые полгода Беларусь в 1,5 раза больше отдала прежних внешних долгов, чем заняла под проценты новых.
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