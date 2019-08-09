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Безсмертный: Украине следовало остановить участие в Минских переговорах после срыва режима тишины

10.08.2019 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный считает, что Украине следовало приостановить участие в минском переговорном процессе после нарушения «хлебного перемирия».


Фото: Александр Косарев

Безсмертный сказал, что Украина должна была приостановить участие в минских переговорах после гибели четырех военных на Донбассе до тех пор, пока не состоится встреча в «нормандском формате».

«Почему я последние два дня настаиваю на том, что надо было сделать заявление, что Украина приостанавливает участие в минском процессе до того момента, пока не соберется нормандский формат и не решит вопрос ответственности тех, кто совершил это преступление? Потому что договоренности действительно предполагают ответственность. В результате того, что произошло, могли быть сорваны не только договоренности, а могли начаться широкомасштабные бои. Пока не будет привлечен к ответственности тот, кто сделал, кто дал команду, никаких шагов дальше нельзя делать. Так вырабатываются механизмы», — цитирует Безсмертного Gordon.UA.


«Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне желает мира. И наше желание неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто этого мира не хочет», — заявил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала с 21 июля по 2 августа около 6 тыс. нарушений режима перемирия.

6 августа в результате обстрела боевиками позиций в районе Павлополя погибли четыре бойца 36-й бригады морской пехоты. Боевики открыли огонь, когда украинские военнослужащие занимались инженерным оборудованием позиций, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Он отметил, что это нападение не останется без внимания. 

Из-за гибели военных президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина "как можно быстрее собраться" для возобновления переговоров в нормандском формате. Он заявил, что этот обстрел "подрывает не только перемирие, но и переговорный процесс" по урегулированию конфликта в целом.  
 
 
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный считает, что Украине следовало приостановить участие в минском переговорном процессе...
 
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