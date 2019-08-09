Москва протестует: число участников митинга на проспекте Сахарова возросло до 15 тысяч





Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Число участников согласованной столичной мэрией акции протеста на проспекте Академика Сахарова к 15:00

«На 15:00 в мероприятии участвуют около 15 тысяч человек. Начался отток участников», — говорится в сообщении.





По состоянию на 14:00 число участников протестной акции составляло около семи тысяч человек.





lenta.ru В полиции предупредили, что в ходе митинга на проспекте Академика Сахарова готовятся провокации. Правоохранители призвали всех участников акции протеста соблюдать требования действующего законодательства и не допускать нарушений общественного порядка, пишет



