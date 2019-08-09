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Москва протестует: число участников митинга на проспекте Сахарова возросло до 15 тысяч

10.08.2019 15:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число участников согласованной столичной мэрией акции протеста на проспекте Академика Сахарова к 15:00 возросло до 15 тысяч человек. Об этом в субботу, 10 августа, сообщается на сайте главного управления МВД по Москве.


Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Число участников согласованной столичной мэрией акции протеста на проспекте Академика Сахарова к 15:00 
«На 15:00 в мероприятии участвуют около 15 тысяч человек. Начался отток участников», — говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 число участников протестной акции составляло около семи тысяч человек.

В полиции предупредили, что в ходе митинга на проспекте Академика Сахарова готовятся провокации. Правоохранители призвали всех участников акции протеста соблюдать требования действующего законодательства и не допускать нарушений общественного порядка, пишет lenta.ru
 
 
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Число участников согласованной столичной мэрией акции протеста на проспекте Академика Сахарова к 15:00 возросло до 15 тысяч человек. Об этом в субботу, 10 августа,...
 
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