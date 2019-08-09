



Сестра Виктора Павлова, Раиса. Фото: spring96.org

рассказала правозащитникам "Весны", что собирается бороться за жизнь Виктора. Во вторник, 6 августа, она посетила брата в Сестра Павлова Раиса,правозащитникам "Весны", что собирается бороться за жизнь Виктора. Во вторник, 6 августа, она посетила брата в Витебском следственном изоляторе, где в камере его содержат одного. Это было их первое свидание после суда.





"Нам дали два часа. Он был в костюм оранжевого цвета. Во время свидание Витя был прикован наручниками стола. Всё время около нас стоял охранник. Повсюду висели видеокамеры, поэтому мы не могли разговаривать абсолютно на все темы", — рассказывает обстоятельства свидания сестра осужденного.





Она надеялась до последнего, что приговор будет другой. По словам Раисы, она даже не знала, что в Беларуси до сих пор суды выносят смертные приговоры:





"Да этого случая я даже не знала, что в Беларуси существует смертная казнь. Не могла подумать, что у нас в стране используют расстрел в качестве наказания. Судья так при вынесении приговора это и сказал..."





Сестра Павлова обратилась к правозащитникам "Весны" за помощью:





"Приговор несправедливый. Думаю, что он не один это все делал. Он не мог один так убрать дом, скрыть все так, чтобы практически следов никаких не осталось.





Думается, что он просто боится. Боится охраны и вообще каждого шага. Его там затюкали. Он, как говорят, уже никто. Пришел — закрыли. Он так устал, что согласен уже со всем и на все".









Как отметил координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда, дело Павлова типичное для нашей страны. Государство, когда выносит смертный приговор за преступления, совершаемые на бытовой почве, по сути, не хочет разбираться в причинах их совершения. Такие кейсы демонстрируют, что цели уголовной ответственности в нашей стране не достигаются. Так и в этой ситуации, вычеркивая Павлова с общества смертным приговором, государство не задается вопросом, почему человек, который уже отбыл срок в местах лишения свободы, вновь совершил преступление, и никакого исправления осужденного не произошло.





Сестра Павлова сообщила правозащитникам, что Виктор уже прислал жалобу в Верховный суд. Раиса надеется, что вынесенный смертный приговор в отношении брата будет пересмотрен.





— Витя, как дела? Я хочу тебе помочь. У тебя есть настроение бороться?





— С приговором я не согласен...





— А чего ты молчал на суде?





— А что мне надо было сказать?.. — передает Раиса одну из бесед с осужденным к смертной казни.





Напомним, это уже второй смертный приговор вынесенный в этом году в Беларуси. 9 января судья Могилевского областного суда приговорили к расстрелу жителя Бобруйска Александра Осиповича. Его обвинили в двойном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах.





Европейский союз в очередной раз осудил действия белорусских судей по вынесению смертного приговора. В сообщении к властям Беларуси Европейская внешнеполитическая служба напомнила, что смертная казнь не служит сдерживающим фактором для совершения преступления, и любые ошибки становятся необратимыми. Это жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание и нарушение права на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека.



