Российский ресурс «Клуб желающих переехать» обсуждает эмиграцию в Беларусь

изучила российский ресурс «Клуб желающих переехать» и приводит любопытные высказывания из рассказов пользователей. Между россиянами, которые переехали на ПМЖ в нашу страну, и теми, кто по разным причинам не задержался здесь надолго, происходят бурные дискуссии. «Салідарнасць»российский ресурс «Клуб желающих переехать» и приводит любопытные высказывания из рассказов пользователей.





пользователь Pawlu, проживающий теперь в Польше. Приводим отрывки из его рассказа: Многих задел своим отзывомPawlu, проживающий теперь в Польше. Приводим отрывки из его рассказа:









«В Беларуси абсолютно нечего делать. Если вы мультимиллионер, который может себе обеспечить хороший уровень жизни, купить самолет — то тогда вам скучать не придется. Час или два полета, и вы в лучших городах мира. Но если вы стандартный человек, то попадете в гигантскую пустыню, в которой абсолютно ничего нет…





Пара магазинов на крупный город — это суровая реальность. Ассортимент? Товарищ, не смешите. Берите то, что есть. То есть какая-то бытовая техника, телефоны, телевизоры — все это надо добывать где-то за границей. В Беларуси все, что есть, стоит в полтора-два раза дороже, чем в Литве или в Польше.





Плавно перейдем к зарплатам. Если честно, то даже в азиатских и африканских странах, где мне удалось побывать, они были выше. Учитель — 500 рублей, преподаватель в вузе — от 400 до 700, рабочий на калии — 1200 (кстати, это считается очень крутой зарплатой), продавец-консультант — от 600 до 900. И да — работая в Минске, вы получите зарплату в полтора раза больше, чем за такую же работу в Гродно . Почему? А неизвестно.





Цены на квартиры просто сумасшедшие… Милиция ходит по городу с такими рожами, будто их всю ночь били. Любой вопрос вызывает сначала агрессию, а после панику. Бедная и крайне отсталая страна, в которой жизнь не сахар даже для местных».





Рассказ вызвал ряд критических замечаний. Пользователь YannaSolnce написала:





«Читала – смеялась в голос. Ну и чушь! Живу как раз в Гродненской области, переехала из центральной России. И живу именно в колхозе. Всем довольна, и все очень нравится! Вы сначала поживите в каком-нибудь небольшом городке в России типа Урюпинска, а потом сравнивайте. А то в вашей методичке какие-то придуманные факты. Но разве что зарплаты совпадают. Но и жизнь здесь намного дешевле, чем в России. А уж про продукты… Мы поехали в родной город навестить родных, сдуру купили мороженое в «Пятерочке». Так это же кошмар, химический стаканчик какой-то. После белорусских продуктов в РФ и есть ничего не хочется».





YannaSolnce написала:





«Я переехала из Нижнего Новгорода. Если бы вы нюхали ежедневно ароматы Нижегородского масложирового комбината, то поняли бы, что никакой Гродно-Азот просто рядом не лежал. Когда мы сюда переехали, то для нас был шок, что зимой (!!!) народ ходит в белых (!!!) кроссовках. А еще — чистый транспорт. Для Н.Н. белые кроссовки — это нереально.





Что касается работы — нашла сразу, по своей специальности, зарплата такая же, как в Н. Н. Ой, да много могу рассказывать. И про то, что машину спокойно оставляешь на улице, и про гуляющих детей во дворе без родителей (в Н.Н. это представить невозможно), про хорошую качественную еду уж вообще молчу».









Евгений, переехавший из Мурманска в Минск , откуда его супруга, постарался четко назвать плюсы и минусы. Кстати, пара думала о переезде в Санкт-Петербург, но все же выбрала белорусскую столицу. Из достоинств города Евгений выделил следующие причины (по сравнению с северной столицей России).





Климат и экология.

Качество продуктов питания.

Близость к Европе и возможность недорого улететь в отпуск (из аэропорта Вильнюса).

Спокойная криминальная обстановка.

«Отсутствие приезжих с ближнего зарубежья».

Чистота и дороги.





Из минусов Евгений назвал низкие зарплаты и цены на продукты, почти сравнившиеся с российскими ценниками.



