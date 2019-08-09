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Российский ресурс «Клуб желающих переехать» обсуждает эмиграцию в Беларусь
Источник материала: Партизан
Россияне, обсуждающие эмиграцию в Беларусь: «Если бы вы нюхали ежедневно ароматы Нижегородского масложирового комбината, то поняли бы, что никакой Гродно-Азот просто рядом не лежал».
Между россиянами, которые переехали на ПМЖ в нашу страну, и теми, кто по разным причинам не задержался здесь надолго, происходят бурные дискуссии. «Салідарнасць»
Многих задел своим отзывом
«В Беларуси абсолютно нечего делать. Если вы мультимиллионер, который может себе обеспечить хороший уровень жизни, купить самолет — то тогда вам скучать не придется. Час или два полета, и вы в лучших городах мира. Но если вы стандартный человек, то попадете в гигантскую пустыню, в которой абсолютно ничего нет…
Пара магазинов на крупный город — это суровая реальность. Ассортимент? Товарищ, не смешите. Берите то, что есть. То есть какая-то бытовая техника, телефоны, телевизоры — все это надо добывать где-то за границей. В Беларуси все, что есть, стоит в полтора-два раза дороже, чем в Литве или в Польше.
Плавно перейдем к зарплатам. Если честно, то даже в азиатских и африканских странах, где мне удалось побывать, они были выше. Учитель — 500 рублей, преподаватель в вузе — от 400 до 700, рабочий на калии — 1200 (кстати, это считается очень крутой зарплатой), продавец-консультант — от 600 до 900. И да — работая в Минске, вы получите зарплату в полтора раза больше, чем за такую же работу в Гродно. Почему? А неизвестно.
Цены на квартиры просто сумасшедшие… Милиция ходит по городу с такими рожами, будто их всю ночь били. Любой вопрос вызывает сначала агрессию, а после панику. Бедная и крайне отсталая страна, в которой жизнь не сахар даже для местных».
Рассказ вызвал ряд критических замечаний. Пользователь YannaSolnce написала:
«Читала – смеялась в голос. Ну и чушь! Живу как раз в Гродненской области, переехала из центральной России. И живу именно в колхозе. Всем довольна, и все очень нравится! Вы сначала поживите в каком-нибудь небольшом городке в России типа Урюпинска, а потом сравнивайте. А то в вашей методичке какие-то придуманные факты. Но разве что зарплаты совпадают. Но и жизнь здесь намного дешевле, чем в России. А уж про продукты… Мы поехали в родной город навестить родных, сдуру купили мороженое в «Пятерочке». Так это же кошмар, химический стаканчик какой-то. После белорусских продуктов в РФ и есть ничего не хочется».
YannaSolnce написала:
«Я переехала из Нижнего Новгорода. Если бы вы нюхали ежедневно ароматы Нижегородского масложирового комбината, то поняли бы, что никакой Гродно-Азот просто рядом не лежал. Когда мы сюда переехали, то для нас был шок, что зимой (!!!) народ ходит в белых (!!!) кроссовках. А еще — чистый транспорт. Для Н.Н. белые кроссовки — это нереально.
Что касается работы — нашла сразу, по своей специальности, зарплата такая же, как в Н. Н. Ой, да много могу рассказывать. И про то, что машину спокойно оставляешь на улице, и про гуляющих детей во дворе без родителей (в Н.Н. это представить невозможно), про хорошую качественную еду уж вообще молчу».
Евгений, переехавший из Мурманска в Минск, откуда его супруга, постарался четко назвать плюсы и минусы. Кстати, пара думала о переезде в Санкт-Петербург, но все же выбрала белорусскую столицу. Из достоинств города Евгений выделил следующие причины (по сравнению с северной столицей России).
Климат и экология.
Качество продуктов питания.
Близость к Европе и возможность недорого улететь в отпуск (из аэропорта Вильнюса).
Спокойная криминальная обстановка.
«Отсутствие приезжих с ближнего зарубежья».
Чистота и дороги.
Из минусов Евгений назвал низкие зарплаты и цены на продукты, почти сравнившиеся с российскими ценниками.
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Россияне, обсуждающие эмиграцию в Беларусь: «Если бы вы нюхали ежедневно ароматы Нижегородского масложирового комбината, то поняли бы, что никакой Гродно-Азот...
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