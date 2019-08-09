Чадопад: в Минске с 12-этажки упал ребенок — мальчик в больнице

Сегодня около часа дня в милицию поступил звонок от очевидца, который сообщил, что с крыши 12-ти этажного дома, расположенного на улице Плеханова в Минске, упал мальчик 10−12 лет. Ребенок госпитализирован.





В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.





По предварительной информации, мальчик играл на крыше с другом.



