«Рыдали всем офисом»: Как паркуется ГАИ





NEXTA. Видео происшествия на проспекте Дзержинского, 57 в Минске опубликовал блогер





- Заскучали? Загрустили? Тогда вот вам в честь завершения рабочей недели целая двухминутная комедия «Выезд с парковки» от признанных мастеров этого жанра: пока неизвестного сотрудника ГАИ Минска и его верного друга - служебного «Опеля».









Очевидцы, снявшие это видео на проспекте Дзержинского, 57 в столице прокомментировали его просто и немного банально: «Рыдали всем офисом». А вот сотруднику ГАИ сейчас не до шуток: владелец повреждённого авто вызвал других сотрудников ГАИ. Разбираются теперь.



