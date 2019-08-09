«Секс был почти публичным явлением». История любовных отношений, измен и казней во времена ВКЛ

Тело в таком режиме быстро теряло ресурс — и тут, конечно, не до интима», — рассказывает о сексе (а также браке, любви и изменах) во времена литовских князей гродненский историк Наталья Слиж. У нее недавно вышла книга «Культура сексуальных стасункаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XVI — XVII стагоддзях». Автор называет ее «исторической Камасутрой» или «практическим пособием по старобелорусскому сексу» и говорит, что издание можно и нужно давать читать подросткам, чтобы у них сформировалось понимание, что секс — это неотъемлемая и естественная часть жизни.









Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY





В книге нет скучных описаний исторических событий, о которых можно почитать в учебниках, — только жизнь с ее страстями, любовью, разводами и скандалами.





— Если кратко, то 500−600 лет назад все было так же, как и сейчас, только с оговоркой: подхватить болезни, передающиеся половым путем, было легко, а вот вылечиться от того же сифилиса — практически невозможно, контрацепции (кроме прерванного полового акта) не было, а беременность для женщины была настолько экстремальной ситуацией, что многие из них сразу составляли тестаменты — завещания на случай своей смерти во время родов, — рассказывает Наталья.





По ее словам, хоть о сексе во времена ВКЛ открыто не говорили, но эта интимная сторона жизни была достаточно важной для тогдашних людей. И в ней уже было все — и романтическая любовь, и измены, и публичные дома.





Непристойные стихи, танцы «з заляцаннем» и флирт

— Были ли какие-то правила сексуального поведения в то время?





— Конечно, сводов правил сексуального поведения в то время не было. Имелись медицинские книги, какие-то работы европейских авторов, а также существовали контакты с другими нациями. Например, было описание жизни татар или турок. Был флирт, были танцы «з заляцаннем», были непристойные стихи. То есть о сексе говорили, но вот таким образом. Также существовали религиозные правила, где декларировалось, что секс приемлем только в браке и только для продолжения рода. Но религия — религией, а жизнь — жизнью. Сексуальные отношения были и вне семейной жизни: любовники, проститутки, публичные дома.





— А как публичные дома выглядели во времена ВКЛ?





— Официальных домов терпимости не было. Проституция каралась по закону, и упоминания об этой профессии, конечно, есть. Но она, несмотря на запреты, не была чем-то экзотическим. Например, в Статуте ВКЛ 1566 года есть наказание для женщин, которые ведут не особо праведный образ жизни. Мужчин, кстати, не наказывали. А в Статуте 1588 года есть упоминание о наказании за сводничество. Здесь уже и мужчин, и женщин карали одинаково — могли отрезать нос, уши, губы или, если за данным занятием поймали повторно, применить смертную казнь. Но судя по всему, такое строгое наказание мало кого останавливало. Кстати, проституция-то была разной: были «распусныя дзеўкі» при корчмах, например, а были куртизанки — женщины, которых содержали представители духовенства, шляхта, военные их брали с собой. Не надо думать, что в то время не было элитной проституции. Была. Среди шляхтенок тоже были представительницы древнейшей профессии. Особенно в XVIII веке. И при этом оказывали сексуальные услуги они не за какие-то подарки, а за конкретные суммы денег.

«Семья — в спальне, вокруг — слуги, а перегородки-то тонкие»

— А семейный секс? Был ли он пуританским или все-таки разрешались какие-то вольности?





— Все зависело от конкретной семьи, от либидо супругов, их религиозности. Это же разные ситуации — если это молодые люди или муж, например, уже в возрасте. Конечно, супруги о сексе говорили. Стоит отметить, что секс в разных слоях общества воспринимался несколько по-разному, и частота его была тоже разной. Для секса что нужно? Свободное время, энергия и место. Если у шляхты все это было (и то — войны и переезды мешали), то мещане и крестьяне тяжело работали. Тело в таком режиме быстро теряло ресурс — и тут, конечно, не до интима. Теперь о месте. Что такое крестьянская хата? Сени, основная комната, хорошо, если еще будет какая-то камора. Шляхта: семья в спальне, вокруг — слуги, а перегородки-то тонкие. Всем понятно, что там происходит и с кем. С мужем или любовником. Можно сказать, что секс был публичным явлением, — смеется историк. — Легче всем, конечно, было летом — поля, леса и больше места, где можно спрятаться. Ну а что касается крестьянства и мещанства, то недаром по народным поверьям лучшим временем для зачатия был период в конце весны или начале лета, когда работы было меньше, на улице становилось тепло и жилось в этот период полегче. Если людям надо было спрятаться (например, неверный муж шел к любовнице), то место особо не выбирали — чердаки, подвалы. Главное, чтобы подальше от чужих глаз.





К сексу без брака в XVI веке относились достаточно снисходительно. Например, есть сведения, которые датируются первой половиной XVII века, о том, что некоторые мещане жили вообще вне брака. Или например, были жалобы, что крестьяне живут просто так, а потом расходятся.

За измену полагалась смертная казнь

— Часто ли изменяли?





— Во всяком случае есть данные о многих судебных разбирательствах, посвященных супружеским изменам. Они, кстати, наказывались смертной казнью, если поймали «на горячем». Шляхтичу отрубали голову, представителей более низшего сословия вешали. Казнь так и называлась — «на горло». За убийство любовника жены муж, кстати, наказания не нес.





Часто далеко не ходили — брат мужа, жена брата… Многие факты измен не выносили на общественное обозрение и жили дальше, некоторые доходили до суда. И здесь была вариативность. Суд выслушивал обиженную сторону, и то, что она просила, чаще всего исполнялось. Кто-то просил просто развод, а кто-то настаивал на смертной казни. Иногда любовников обвиняли в воровстве, а семья просто разводилась без упоминания факта измены. Например, в суд пришел могилевский мещанин, чтобы защитить свою дочь, муж которой ей изменял. Его поймали с любовницей. Мещанин просил смертную казнь для обоих. Суд встал на сторону истца. Или вот дочь гродненского палача. Ее много раз видели с мужчинами, но молчали до поры. Терпение добропорядочных горожан закончилось, когда она изменяла мужу «з жыдом у полі, якое належала касцёлу».





— То есть разводы в то время были?





— Конечно. Их рассматривали в двух судах — церковном и светском. Были же венчанные браки и нет. Так вот, первые расторгать приходилось в двух местах — в церкви, а потом в городском или земском суде. Людям в невенчанном браке было легче: ими занимались только светские власти. Процедура не была бесплатной.





Например, есть сведения Гродненского земского суда. Там в 1557 году местные жители Иван Богушевич Таруса и его жена Марина Кумпелевна решили развестись. Так как они не были венчаны, их сразу и развели. Причина — плохие отношения между мужем и женой.





Историк говорит, что секс и его последствия в ВКЛ обрастали мифами и «забабонами».





— Понятно, что знаний об анатомии как таковых не было. Например, люди, конечно, знали, что от секса бывают дети, но как там внутри все развивается и как наступает беременность — считалось волшебством.





Что касается собственно секса, то общепринятое правило говорило о том, что активным в постели должен быть мужчина, а женщина лишь принимает его желания. Однако в источниках есть упоминания и об активных женщинах. Михалон Литвин писал о богатых женщинах, которые живут под видом вдовства или девичества, при этом пристают к своим подданным, даже преследуют их. Канцлер ВКЛ Альбрехт Станислав Радзивилл в 1646 году описывал случай, когда монашка соблазнила монаха. В результате этой связи она родила ребенка, которого убила и похоронила около алтаря. Тело малыша нашли. Монашку казнили, а монах был побит розгами и отправлен в тюрьму. Прачка Барбара Павлова говорила о том, что ее хозяйка Зафея Радзивилл имела такой темперамент, что не боялась пускать своего любовника Тыминского в спальню через окно в то время, когда ее муж находился в усадьбе.





Достаточно сложный вопрос — это продолжительность полового акта. Бытовал стереотип, что женское лоно — ненасытное. Он связан с тем, что женщине нужно больше времени, чтобы получить удовольствие. Сейчас мы понимаем — физиология, а тогда людям приходилось искать какое-то объяснение. Вот и нашли.

Была ли любовь?

От партнера в сексе ожидалась активность, никого не радовало пассивное лежание. Вот есть и стихотворение тех времен:





«Ці ты спіш, ці ляжыш,

Ці якое ліха?

Я дзяруся і чашуся,

А ты ляжыш ціха».





— А любовь? Была ли любовь?





— Надо понимать, что сексуальная и физическая привлекательность при заключении брака играла не самую главную роль. Важнее было решение каких-то имущественных вопросов. Согласно Статутам ВКЛ, возраст вступления в брак для парней — 18 лет, девушки могли выходить замуж с 13−15 лет. Иногда люди из богатых и влиятельных семей договаривались о предстоящей свадьбе еще тогда, когда дети были маленькими. За несоблюдение данного договора предусматривались штрафы. О любви при вступлении в брак и не задумывались. Тогда такого понятия и не существовало. Наверное, единственный случай брака по любви, который описан и о котором мы хорошо знаем, — это история отношений Сигизмунда Августа и Барбары Радзивилл, которая никак не подходила на роль королевы. Она была вдовой, а о ее похождениях ходили легенды. Мол, у нее было более 30 любовников. Костел этот брак осудил. Если бы Барбара была просто любовницей, то все бы и промолчали, но она стала женой. Ситуацию с королевской любовью обсуждали даже на сейме.





В общем же брак в то время — это скорее просто партнерские отношения. В среде шляхты решались какие-то имущественные вопросы, мещане ценили, какой человек в работе, как женщина ведет хозяйство, крестьяне были подневольны. При этом люди, как и сейчас, конечно, вступали и в повторные браки. Совместное проживание просто было выгодно двум сторонам, что, конечно, не означает, что между супругами не было доверительных и хороших отношений.