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Узнали, сколько в Беларуси будет стоить новый «народный» смартфон Xiaomi

10.08.2019 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июле Xiaomi представила новый смартфон среднего сегмента — Mi A3. Главная особенность гаджета — «чистая» операционная система Android One. 42.TUT.BY выяснил, за сколько аппарат будет продаваться в Беларуси.


По нашей информации, модель с 4/64 ГБ памяти оценена в 599 рублей (порядка 260 евро). Модификация с 128 ГБ встроенного хранилища будет продаваться за 669 рублей (или 290 евро). При этом в соседней России устройство оценили соответственно в 16 990 российских рублей (230 евро) и 18 990 российских рублей (260 евро). В Испании за гаджет просят 240 и 279 евро.

Напомним: к основным характеристикам устройства относится дисплей с AMOLED-матрицей диагональю в 6,08 дюйма (1520 на 720 точек) и встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Qualcomm Snapdragon 665 и аккумулятор емкостью в 4030 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

Основная камера Mi A3 при этом тройная, с главным модулем на 48 Мп (f/1.79). Смартфон также умеет фотографировать с увеличенным углом обзора на широкоугольную 8-мегапиксельную камеру. Третья камера — на 2 Мп — нужна для создания эффекта боке. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная.

Из ключевых особенностей выделяется принадлежность смартфона к системе Android One. Это значит, что Mi A3 работает на «чистой» операционной системе Android 9 Pie без фирменной оболочки производителя (MIUI). Благодаря этому обновления прошивки на Mi A3, скорее всего, будут приходить быстрее, чем на другие смартфоны Xaiomi.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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