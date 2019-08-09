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Розничные цены на автотопливо с 11 августа снова снижаются на 1 копейку

10.08.2019 16:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси с 11 августа текущего года снижаются на 1 копейку,  сообщили в концерне "Белнефтехим".

"С учетом динамики нефтяных котировок и в соответствии с принятой концерном политикой по формированию цен на нефтепродукты, розничные цены на моторное топливо на АЗС с 11 августа 2019 года уменьшаются на 1 копейку", - говорится в сообщении на сайте "Белнефтехима".

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро с воскресенья составляет Br1,55, АИ-95-К5-Евро - Br1,65, АИ-98-К5-Евро - Br1,87, ДТ - Br1,65, проинформировали в концерне.

Это уже 19-е изменение розничных цен на автотопливо в Беларуси в текущем году. В последний раз цены менялись 21 июля (тогда они также были уменьшены на 1 копейку).

 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси с 11 августа текущего года снижаются на 1 копейку,  сообщили в концерне "Белнефтехим". "С учетом динамики нефтяных...
 
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