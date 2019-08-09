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На митинг на проспекте Сахарова в Москве пришли 20 тыс. человек

10.08.2019 15:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Полиция насчитала около 20 тыс. участников согласованной акции оппозиции на проспекте Сахарова в субботу в Москве.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идет отток участников акции.

В начале недели стало известно о согласовании с мэрией столицы митинга "Вернем себе право на выборы - 3" на 10 августа на проспекте Академика Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

Вместе с тем, некоторые сторонники незарегистрированных кандидатов заявляли о возможном продолжении акции на улицах города.

В связи с этим столичная полиция накануне предупредила о последствиях таких действий.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

 
 
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Полиция насчитала около 20 тыс. участников согласованной акции оппозиции на проспекте Сахарова в субботу в Москве. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе...
 
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