Четыре российских фигуриста будут выступать за сборную Беларуси

В сборной Беларуси по фигурному катанию пополнение. В нашу команду приглашены легионеры из России. Об этом сообщили в Белорусском союзе конькобежцев .

В частности, под белорусском флагом будет выступать спортивная пара Виктории Яценко и Даниила Паркмана. Первыми состязаниями для фигуристов станет летний Кубок Белорусского союза конькобежцев, который проходит в эти дни на конькобежном стадионе «Минск-Арены».

Кроме того, с нового сезона нашу страну будут представлять «одиночники» 16-летняя Виктория Сафонова и 25-летний Константин Милюков.