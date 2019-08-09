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Четыре российских фигуриста будут выступать за сборную Беларуси
10.08.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В сборной Беларуси по фигурному катанию пополнение. В нашу команду приглашены легионеры из России. Об этом сообщили в
В частности, под белорусском флагом будет выступать спортивная пара Виктории Яценко и Даниила Паркмана. Первыми состязаниями для фигуристов станет летний Кубок Белорусского союза конькобежцев, который проходит в эти дни на конькобежном стадионе «Минск-Арены».
Кроме того, с нового сезона нашу страну будут представлять «одиночники» 16-летняя Виктория Сафонова и 25-летний Константин Милюков.
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Среди новичков белорусской сборной – спортивная пара и два «одиночника».
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