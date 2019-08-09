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Четыре российских фигуриста будут выступать за сборную Беларуси

10.08.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Четыре российских фигуриста будут выступать за сборную Беларуси
Фото из открытых источников

В сборной Беларуси по фигурному катанию пополнение. В нашу команду приглашены легионеры из России. Об этом сообщили в Белорусском союзе конькобежцев.

Четыре российских фигуриста будут выступать за сборную Беларуси Кого считать фигуристом №1 в истории?

В частности, под белорусском флагом будет выступать спортивная пара Виктории Яценко и Даниила Паркмана. Первыми состязаниями для фигуристов станет летний Кубок Белорусского союза конькобежцев, который проходит в эти дни на конькобежном стадионе «Минск-Арены».

Кроме того, с нового сезона нашу страну будут представлять «одиночники» 16-летняя Виктория Сафонова и 25-летний Константин Милюков.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди новичков белорусской сборной – спортивная пара и два «одиночника».
 
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