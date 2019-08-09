|
В Минске школьник упал с крыши 12-этажного дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 августа примерно в час дня в Минске на улице Плеханова школьник упал с крыши 12-этажного дома.
По
Согласно предварительным данным, мальчик играл на крыше с другом.
На месте происшествия работает СОГ, выясняются детали случившегося.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 10 августа примерно в час дня в Минске на улице Плеханова школьник упал с крыши 12-этажного дома. По сведениям МВД Беларуси, был доставлен в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)