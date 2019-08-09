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Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

10.08.2019 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В мире животных. После первого предложения в вашей голове не появилась мысль о хорошо знакомой программе и её ведущем Николае Дроздове? А при упоминании КВН вам не приходит на ум Александр Масляков?

Поскольку звёздами телеэкрана эти люди стали уже давно, мало кто помнит, как они выглядели в свои относительно юные годы. Мы захотели решить эту проблему хотя бы частично.

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

Николай Дроздов

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/gosteleradiofond

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: николайдроздов.рф

Тимур Кизяков

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: скриншот с телеканала «Ностальгия»

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: russia.tv

Екатерина Андреева

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «живые прежние времена»

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Александр Масляков

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?Фото: itogi.ru

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: kvn.ru

Тина Канделаки

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Дмитрий Дибров

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?Фото: wday.ru

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: instagram.com/dibrovdmitry

Екатерина Забенько

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: vk.com/id87676109

Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Фото: vk.com/id87676109

Люди в материале: Николай Дроздов, Тимур Кизяков, Екатерина Андреева, Александр Масляков, Тина Канделаки, Дмитрий Дибров, Екатерина Забенько
 
 
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В мире животных. После первого предложения в вашей голове не появилась мысль о хорошо знакомой программе и её ведущем Николае Дроздове? А при упоминании КВН вам не...
 
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