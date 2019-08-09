Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

Источник материала: СТВ

В мире животных. После первого предложения в вашей голове не появилась мысль о хорошо знакомой программе и её ведущем Николае Дроздове? А при упоминании КВН вам не приходит на ум Александр Масляков?

Поскольку звёздами телеэкрана эти люди стали уже давно, мало кто помнит, как они выглядели в свои относительно юные годы. Мы захотели решить эту проблему хотя бы частично.

Хромченко, Малышева, Познер. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?

Николай Дроздов



Фото: instagram.com/gosteleradiofond



Фото: николайдроздов.рф

Тимур Кизяков



Фото: скриншот с телеканала «Ностальгия»



Фото: russia.tv

Екатерина Андреева



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «живые прежние времена»



Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Александр Масляков

Фото: itogi.ru



Фото: kvn.ru

Тина Канделаки



Фото: instagram.com/tina_kandelaki



Фото: instagram.com/tina_kandelaki

Дмитрий Дибров

Фото: wday.ru



Фото: instagram.com/dibrovdmitry

Екатерина Забенько



Фото: vk.com/id87676109