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Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
Источник материала: СТВ
В мире животных. После первого предложения в вашей голове не появилась мысль о хорошо знакомой программе и её ведущем Николае Дроздове? А при упоминании КВН вам не приходит на ум Александр Масляков?
Поскольку звёздами телеэкрана эти люди стали уже давно, мало кто помнит, как они выглядели в свои относительно юные годы. Мы захотели решить эту проблему хотя бы частично.
Николай Дроздов
Тимур Кизяков
Екатерина Андреева
Александр Масляков
Фото: itogi.ru
Тина Канделаки
Дмитрий Дибров
Фото: wday.ru
Екатерина Забенько
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Николай Дроздов, Екатерина Андреева, Тимур Кизяков. Как выглядели в молодости знаменитые телеведущие?
В мире животных. После первого предложения в вашей голове не появилась мысль о хорошо знакомой программе и её ведущем Николае Дроздове? А при упоминании КВН вам не...
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