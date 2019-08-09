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В максимально короткие сроки выполнить работы. Александр Дорохович о ремонте на МКАД

10.08.2019 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ремонтные работы на нескольких участках кольцевой дороги Минска теперь ведутся в круглосуточном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В максимально короткие сроки выполнить работы. Александр Дорохович о ремонте на МКАД

В целом привести в порядок МКАД столичные власти обещают до наступления холодов. В этом сезоне будет также выполнен план по капремонту жилья и замене лифтов. Все это стало известно во время субботней прямой телефонной линии. Порядка 30 горожан обратились в Мингорисполком с самыми разными вопросами. В основном, они касались благоустройства территорий, строительства и ремонта оживленных магистралей.

В максимально короткие сроки выполнить работы. Александр Дорохович о ремонте на МКАД

В максимально короткие сроки выполнить работы. Александр Дорохович о ремонте на МКАД

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского горисполкома:
По всем объектам идем по графику. По некоторым объектам, в частности, 3-й километр, мы идем с опережением графика на 17 дней.

Мы перешли на круглосуточный режим работы для того, чтобы в максимально короткие сроки, в благоприятный период, который сегодня мы видим на улице, выполнить работы – конечно, с соблюдением технологий. Ни в коем случае переход на 24-часовой режим работы не отразится на качестве и соблюдении технологий.

Работают круглосуточно: в Мингорисполкоме рассказали о ремонте МКАД

Прямые телефонные линии традиционно помогают решить белорусам многие вопросы, а заодно позволяют местной власти оставаться в курсе актуальных тем.

В максимально короткие сроки выполнить работы. Александр Дорохович о ремонте на МКАД

Люди в материале: Александр Дорохович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ремонтные работы на нескольких участках кольцевой дороги Минска теперь ведутся в круглосуточном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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