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В Балтийском море купаться опасно: в воде обнаружены опасные бактерии

10.08.2019 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Людям с ослабленной иммунной системой плавать в Балтийском море небезопасно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В группе риска находятся пожилые, люди с проблемами печени, а также диабетики.

В Балтийском море купаться опасно: в воде обнаружены опасные бактерии

К такому выводу пришли немецкие врачи после обнаружения в воде опасных бактерий. Микроорганизмы проникают в тело даже через мелкие порезы на коже и заражают его. Первой жертвой такой инфекции стала пожилая женщина.

Медики отмечают, что из-за аномальной жары активность бактерий усилилась: при температуре воды свыше +20 градусов их размножение значительно ускоряется.

В Балтийском море купаться опасно: в воде обнаружены опасные бактерии

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Людям с ослабленной иммунной системой плавать в Балтийском море небезопасно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В группе риска находятся пожилые, люди с...
 
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