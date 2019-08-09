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В Китае бушует тайфун «Лекима»: погибли более 10 человек, более 1 млн жителей эвакуировали
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае эвакуировали более 1 миллиона человек из-за тайфуна «Лекима», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия обрушилась на восточную часть страны.
Жертвами урагана уже стали более 10 человек, еще около 20 пропали без вести. Из-за сильных ливней и ураганного ветра многие провинции понесли масштабный ущерб – тайфун повалил около 3 тысяч деревьев и более 100 столбов ЛЭП, начались наводнения, стали сходить большие оползни.
В целях безопасности отменены сотни авиарейсов, приостановлено паромное сообщение. Центральная метеорологическая служба Китая объявила красный, наивысший уровень тревоги.
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Новости Китая. В Китае эвакуировали более 1 миллиона человек из-за тайфуна «Лекима», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия обрушилась на восточную...
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