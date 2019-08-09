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Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

10.08.2019 16:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. 10 августа в Минске подводят итоги двухнедельного творческого фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря ему столица становится краше и необычнее. Vulica Brasil – это уже бренд.

С подробностями фестиваля – наш корреспондент Григорий Азаренок.

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Григорий Азаренок, СТВ:
Всю неделю художники из Бразилии и Беларуси украшали Минск яркими граффити в стиле городского андеграунда. Ну а сегодня здесь, на Октябрьской, крайний день фестиваля. Оpen-air продлится аж да завтрашнего утра. Зрителей ждут танцы, театр, фильмы, мастер-классы по рисованию, музыка, модная ярмарка, спортивные мероприятия… В общем, пропустить такое нельзя.

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Мы хотим показать, что такое паэлья – традиционное испанское блюдо из риса. Также мы готовим сангрию – винный напиток с фруктами и содовой.

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Настроение отличное. Приехали сюда из Бреста.

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

У нас сегодня традиционное испанское блюдо. У нас сегодня бразильский фестиваль, но в целом это Латинская Америка, и история связана тесно с Южной Америкой и Испанией.

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Григорий Азаренок:
Октябрьская стала небольшим футбольным стадионом. Мы пообщались с организатором этого действия Валдисом Фугашем.

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Валдис Фугаш:
Тут зона здаровага лада жыцця. Арганізавалі турнір па пляжнаму футболу сярод людзей, якія проста прышлі сюды пабегаць. Мінімум 8 каманд заявілася. Гэта вельмі падабаецца людзям.

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Подробнее о фестивале Vulica Brasil смотрите в видеоинформации.

Люди в материале: Григорий Азаренок, Валдис Фугаш
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 38
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Новости Беларуси. Самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. 10 августа в Минске подводят итоги двухнедельного творческого фестиваля,...
 
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