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Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. 10 августа в Минске подводят итоги двухнедельного творческого фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря ему столица становится краше и необычнее. Vulica Brasil – это уже бренд.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы хотим показать, что такое паэлья – традиционное испанское блюдо из риса. Также мы готовим сангрию – винный напиток с фруктами и содовой.
Настроение отличное. Приехали сюда из Бреста.
У нас сегодня традиционное испанское блюдо. У нас сегодня бразильский фестиваль, но в целом это Латинская Америка, и история связана тесно с Южной Америкой и Испанией.
Григорий Азаренок:
Валдис Фугаш:
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Новости Беларуси. Самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. 10 августа в Минске подводят итоги двухнедельного творческого фестиваля,...
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