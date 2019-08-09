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Бабушка, пережившая холокост, отметила 104-летие в кругу 400 внуков и правнуков

10.08.2019 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На день рождения Шошана Овиц просила только об одном подарке, чтобы все её родственники собрались в священном месте.


Видео © Twitter/thenationisrael

Более 70 лет назад Шошана прошла через ужасы Освенцима, которые сложно забыть даже спустя такой срок. Там её разлучили с матерью: последнюю отправили в руки Ангела Смерти — нацистского врача, который ставил страшные опыты на узниках концлагеря, пишет Лента.ру.

После, когда она пыталась найти оставшихся в живых родственников, Шошана встретила будущего мужа. Из Австрии они вместе переехали в Израиль, где у пары родились два сына и две дочки.


На свой 104-й день рождения она попросила всю свою большую семью приехать к Стене Плача в Иерусалиме. И внуки, и правнуки приложили все усилия, чтобы желание бабушки исполнилось, пишет Algemeiner со ссылкой на израильское издание Walla. Внучка Шошаны Панини рассказала, что на торжестве, которое символизировало победу над нацистами, собралось около 400 человек. И на этом удивительном празднике никто не смог сдержать слёз.

"Организовать эту уникальную встречу было непросто. У нас нет точного числа, но [приехало] приблизительно 400 человек. Хотя не хватало где-то ещё 10%. <...> Всё прошло очень эмоционально, и у всех на глазах были слёзы"
 
 
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На день рождения Шошана Овиц просила только об одном подарке, чтобы все её родственники собрались в священном месте.
 
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