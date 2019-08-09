На каких условиях банки предоставляют кредиты на оплату обучения

Так, в Белорусском государственном экономическом университете сумма составляет 2 565 рублей. Год учебы в Минском государственном лингвистическом университете стоит 2 790 рублей, в Академии управления при Президенте Республики Беларусь — 3 200 рублей.

На некоторых специальностях в БНТУ ценник от 3 380 и выше. В Белорусском государственном университете традиционно самая высокая стоимость обучения по стране. Дороже всего диплом обойдется студентам факультета международных отношений: первокурснику «Международного права» придется заплатить 4 183 рубля. Такие расходы не всем по карману. В этом случае взять кредит — выход из положения. Или так кажется только на первый взгляд?

Кто предлагает

Специальные кредиты на обучение выдают в Беларуси три государственных банка и один коммерческий. Оформить заем можно под 14–14,5 %. В 2016-м процентная ставка составляла 23–28 %.

На что выделяют

На оплату первого высшего и среднего специального образования кредиты предоставляют все четыре банка. Есть также возможность взять деньги на обучение в аспирантуре, адъюнктуре и докторантуре. Оформляют кредит и на языковые курсы, а также на подготовку и переподготовку водителей. Деньги перечисляют на текущий (расчетный) счет учреждения образования.

Для кого льготный кредит

Такой выдают только в одном государственном банке под 5 % и только на оплату первого высшего образования дневной формы обучения при условии, что совокупный доход всех членов семьи за последние 12 месяцев не превышает в месяц 350 % бюджета прожиточного минимума (БПМ). Сейчас БПМ составляет 230 рублей 91 копейку.

Кто заемщик

Им может выступать студент, если ему исполнилось 18 лет и у него есть постоянный, официально подтвержденный доход. Однако такие случаи единичны, поэтому оформить кредит на обучение учащегося могут один из родителей (законный представитель), супруг или супруга, иногда брат или сестра, бабушка или дедушка. Есть ограничения по максимальному возрасту кредитополучателя (в одном банке момент возврата ограничен 65 годами, в другом 60).

Какие нужны документы

Чаще всего это паспорт, справка о заработной плате кредитополучателя (поручителя при необходимости), договор с учебным заведением. Если кредит оформляет не учащийся, то понадобятся документы, подтверждающие его родственную связь с заявителем.

Когда возвращать

Как правило, во время обучения погашают только проценты, а после получения диплома (в зависимости от банка — со следующего месяца или через три месяца после окончания) — оставшиеся проценты и сумму по основному долгу. Зачастую в зависимости от формы получения образования на выплату дается пять лет (высшее образование) или три, четыре года (среднее специальное образование).





Кредитно-финансовые учреждения предоставляют возможность досрочно погасить кредит: можно одновременно платить и проценты, и основной долг.

Взял кредит, но отчислили

В этом случае погашать кредит придется с момента отчисления. Банки сохраняют срок выплаты от 3 до 5 лет в зависимости от учреждения образования. Но вернуть придется ту сумму, которой обучающийся воспользовался, и проценты от фактического остатка задолженности.





В одном из банков, где сумму на обучение предоставляют не всю сразу, а частями (каждый год), деньги нужно будет вернуть в течение года. Возможно, пересчитают по повышенной ставке проценты.

Перевелся на бюджет или заочку, а кредит не погашен

Условия сохраняются — выплата после окончания обучения. Единственное, нужно будет каждый год предоставлять банку документ, подтверждающий тот факт, что вы все еще учитесь в этом учебном заведении.





Справочно





При оформлении кредита на оплату обучения важно, чтобы у вас отсутствовала отрицательная кредитная история, у индивидуальных предпринимателей не было задолженностей по налогам, сборам и другим платежам.







