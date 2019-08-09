







Адвокат родственников моряков «Курска» Борис Кузнецов несколько лет вел собственное расследование трагедии. По итогам он опубликовал две книги и сейчас готовится выпустить фильм.

«Липа» от начала до конца

— Чем вас не устроила официальная версия?





— Я как человек, который проработал в уголовном розыске 20 лет, могу сказать, что по каждому делу возникает сразу несколько версий. По «Курску» было порядка 20 версий, включая и подрыв на мине времен Второй мировой войны, и столкновение с надводным кораблем или подводной лодкой — может быть, даже иностранной. Потому что такие случаи тоже были. Но когда осмотрели лодку, проанализировали все эти взрывы, их очередность (разница между ними 2 минуты 15 секунд), то однозначно пришли к выводу, что причина — внутренний взрыв.





Американцы, кстати, к этому же пришли раньше. Примерно на расстоянии 150 миль от района боевых учений, были две американские подводные лодки — «Мемфис» и «Толедо», которые, как и положено подлодкам, осуществляли разведовательную деятельность. Этим же занималось и норвежское судно «Марьята». Я, эмигрировав в США, встречался с Биллом Клинтоном, которым в 2000-м был президентом США, и задал ему несколько вопросов по поводу «Курска» — сначала устно, потом передал письмо. В итоге у всех сходные выводы. Пуск перекисно-водородной торпеды вызвал первоначальный взрыв, объемный пожар и последующий подрыв боезапаса, в результате которого погибли люди — тут я согласен.





Я согласен с тем, что в 9-м отсеке были живы 23 моряка. Но не согласен с тем, что эти подводники жили не более восьми часов. Кроме того, не могу принять, что Путин вмешался в ход расследования и принял политическое решение никого к уголовной ответственности не привлекать. В итоге получается, как будто не было виновных.





— А кто, по-вашему, среди виноватых?





— Целый список. Начиная с самого Путина, который, как Верховный главнокомандующий, не проконтролировал подготовку к крупнейшим учениям.





Была халатность при подготовке корабля и экипажа. В этом виноваты командующий ВМФ Куроедов, командующий Северным флотом Попов, его зам Моцак. После трагедии они переместились на другие места, а должны были переместиться на скамью подсудимых.













Совсем необязательно было их сажать. Просто нужно было обозначить их виновными. Тогда были бы исследованы причины. А там задним числом стали подделывать документы, что экипаж обучался стрельбе этой торпедой, чего не было! Все подписи под этими документами — липа от начала до конца. И за это никто не ответил.





Ну и еще один момент: эта перекисно-водородная торпеда — ее еще «толстушка» называли за размер, — по моему глубокому убеждению, не была подготовлена надлежащим образом — ее следовало обезжирить, чтобы избежать возгорания. И бездарно была проведена спасательная операция.

Боялись за свои задницы

— Вы писали, что было потеряно время для спасательной операции.





— Когда произошли подрывы 12 августа в 11 часов 28 минут, их зафиксировал гидроакустик, старший лейтенант Андрей Лавренюк на крейсере «Петр Великий», и он запеленговал взрыв — 96 градусов от места нахождения «Петра Великого». Он зафиксировал пеленг в журнале акустической вахты и доложил руководству. А на крейсере был штаб учений, там находился и командующий Северным флотом адмирал Попов, его заместитель Моцак. Но команда классифицировать этот взрыв была не дана. Достаточно было взять карту учений, и пеленг в 96 градусов совпал бы с местом вхождения «Курска» в район учений. Этого сделано не было, и корабль не был объявлен аварийным. И что получилось? Адмирал Попов улетел на берег, по моим данным, он там водку пил. А «Курск» объявили аварийным только в 23 часа 30 минут, то есть через 12 часов. Потом еще Путину не сразу доложили. Боялись за свои задницы.





— Людей это могло бы спасти?





— В 9-м отсеке 23 человека могли спасти. Но не спасли по следующим моментам: во-первых, отказались от иностранной помощи. Второй момент: в 9-м отсеке, где собрались 23 матроса из кормовых отсеков, был спасательный люк. Подошло спасательное судно «Михаил Рудницкий», на котором были спасательные аппараты АС-32, АС-34, специально предназначенные для спасения экипажа через люк 9-го отсека.





«Курск» имел конструктивный недостаток: комингс-площадка люка была занижена на семь сантиметров, а поэтому спасательные аппараты не могли присосаться, чтобы в переходном отсеке была бы откачана вода. Ни на государственных испытаниях, ни впоследствии (а «Курск» был в составе ВМФ уже четыре года) испытаний по спасению экипажа с помощью спасательных аппаратов не проводилось. То, что моряки в 9-м отсеке жили более двух суток, доказывает фонографическая экспертиза, которая есть в уголовном деле. Эксперты установили, что в течение более двух суток были стуки, и не механические, а производимые человеком, причем именно из подводной лодки, так как был характерный фон — журчание воды и шипение воздуха.





— Власти как-то реагировали на ваше расследование?





— В 2005 году у меня вышла книжка «Она утонула», после этого меня начали преследовать. Пока был жив Ельцин, меня не трогали — знали, что я в команде. Когда Ельцин умер, на меня сразу возбудили уголовное дело, абсолютно бредовое, и до сих пор я якобы нахожусь в международном розыске. Формальный повод там был другой. Но мне прямо назвали настоящую причину. Причем даже не из-за самого расследования, а просто название книги не понравилось Путину.





— Многие до сих пор верят в «тайные» версии про столкновение с американской лодкой либо про случайный выстрел с крейсера «Петр Великий».





— Этого технологически быть не может. В результате первого взрыва, который произошел внутри 4-го торпедного аппарата, задняя крышка этого аппарата пролетела через весь первый отсек в направлении от носа к корме. В первом отсеке возник пожар, который привел к взрыву части боезапаса — боевых торпед. Второй взрыв, в сто раз более мощный, чем первый, классифицирован как сейсмическое событие в четыре балла. Фрагмент четвертого торпедного аппарата был обнаружен за кормой «Курска» примерно на расстоянии 100 метров. Что это значит? Если бы был внешний выстрел, был бы один только взрыв.

Мутная вода вокруг «Курска»

— Вначале вы писали, что моряки и родные погибших «Курск» не простят. Сейчас они смирились?





— По-моему, да. Во всяком случае, за редким исключением, у меня уже нет с ними контактов. В 2012 году вышло второе издание моей книжки про «Курск». Эта книга в России не продается. На таможне ее тормознули. Человеку, который занимался отправкой, сказали: забирай всю партию или она будет арестована.





Обе книги я издавал за свой счет. Я полагал, что деньги пойдут на обучение детей членов экипажа. Но за все время я получил только одно обращение от семей, и помог как смог.





— Жизнь в Видяево изменилась за это время?





— Не могу сказать, так как не был давно — я 12 лет нахожусь в вынужденной эмиграции. Но родственники погибших получили такие пособия, каких до них никто никогда не получал. Речь идет об очень больших деньгах, я даже не хочу называть.





Кроме того, там было еще три фонда, которые собирали им деньги. Я сейчас готовлю на Youtube фильм, который будет альтернативой французскому фильму Жана-Мишеля Карре «Подводная лодка в мутной воде». Мой фильм называется «Мутная вода вокруг Курска».





— Вы опровергаете выводы и французов?





— Их фильм — заказной. Заказчик — это ФСБ России, и доказательства тому есть в самом фильме. Во-первых, там приводится секретная видеозапись из засекреченного дела — передача американскому шпиону Эдмонду Поупу чертежей ракето-торпеды «Шквал». Как эти кадры могли попасть к французам? Только от ФСБ. Кроме того, при стоп-кадре там читается надпись «image KGB».





— Зачем чекистам заказывать фильм, в котором содержится критика Путина?





— Там такая версия: во всем виноваты американцы, которые погубили наших людей, а потом откупились якобы деньгами — будто бы нам после этого простили долг 10 млрд, а потом заплатили еще 10 млрд. Но 20 млрд — их же никуда не спрячешь.





Писали, что еще сразу в Россию прибыл директор ЦРУ Теннет. Но это был официальный и давно планировавшийся визит. А «американская» версия удобна: кто главный враг, кто во всем виноват — пиндосы, а Путин предотвратил третью мировую войну. Но правда совсем другая.





Фото из открытых источников



