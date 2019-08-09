Похищенные политики: свидетели все еще помнят

Почти 20 лет прошло со времени исчезновения при загадочных обстоятельствах политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Но до сих пор ничего неизвестно о судьбах этих людей. Возбуждено дело по факту исчезновения и не более того. Если в деле похищения экс-министра МВД Юрия Захаренко, нашлись свидетели, которые видели, как неизвестные в штатском заталкивают Захаренко в машину, то в деле Гончара и Красовского – полная тишина.





Известно, что 16 сентября 1999 года Гончар и его друг Красовский приехали в баню. Вроде, их видели около 10 вечера, когда они садились в автомобиль Красовского «Джип-Чероки» и… всё. Потом около бани нашли осколки фар машины, следы торможения и след удара машины о дерево. Обнаружили также следы крови. Анализ показал, что эта кровь принадлежит Виктору Гончару. При этом никто ничего не видел и не слышал. Однако не зря подобные преступления не имеют срока давности.





АЛЕКСАНДР БАСАЛАЙ служил тогда в милиции Московского района На журналистов вышел человек, который в день исчезновения Гончара и Красовского был даже не в Минске , а на пограничном переходе Варшавский мост. Но он утверждает, что его рассказ напрямую связан с исчезновением политика и бизнесмена.служил тогда в милиции Московского района Бреста . Почти 20 лет он хранил молчание и всё же решился его прервать и ответить на наши вопросы:

-- Александр, вы были простым милиционером. Как вы оказались на погранпереходе и, что там произошло?





-- В тот день на Варшавском мосту я оказался совершенно случайно. Обычно я нёс службу по охране общественного порядка в Московском районе в Бресте. Но в тот день в полпятого пришел на развод в РОВД и выяснилось, что что-то произошло на Варшавском, потому что весь наряд там отстранили от служебных обязанностей и приняли решение их заменить. Выбор пал на меня и моего напарника Сашу Антоненкова. Но перед этим подошёл начальник МОП (милиция общественного правопорядка, - Прим.) подполковник Ходько и передал Антоненкову записку с номером автомобиля, который мы должны были пропустить беспрепятственно по левой стороне.









Сейчас я уже не помню точное время – в полпервого ночи или около двух – по левой стороне, действительно, ехал джип чёрного цвета. Антоненков остановил его жезлом. Пассажир высунул голову в окно и говорит: «Ребята, в чём дело? Какие-то проблемы?». Напарник достал записку из кармана, посмотрел, сверил номера и сказал: «Никаких проблем нет». Ну и пропустил автомобиль. Я находился где-то за 5-7 метров от машины. Слышал весь этот короткий диалог. В пассажире я узнал председателя Центризбиркома Виктора Гончара.



- Ночь, было довольно темно, Вы находились на расстоянии 5-7 метров. Вы уверены, что это был именно Гончар или все-таки человек, похожий на него? Тот ли это был автомобиль?









-- Нет. Уверенности у меня нет, потому что документы у них мы не проверяли, так как была команда «пропустить беспрепятственно». Поэтому, сличив номера автомобиля с теми, что были в записке, Саша Антоненков дал отмашку и пропустил автомобиль двигаться дальше в сторону пограничников. Но марка автомобиля, цвет и госномера соответствовали. За рулём был человек, похожий на Красовского, рядом – пассажир, похожий на Гончара.





-- Что же было дальше с тем автомобилем?





-- Что было дальше, не знаю. Но, отработав до утра смену, мы поспали и пришли в райотдел в полпятого на службу. Там доводилась оперативная информация. Нам зачитали, что в Минске исчезли бизнесмен Анатолий Красовский и политик Виктор Гончар. Сказали, что также разыскивается автомобиль «Джип-Чероки» с таким-то номером. Мой напарник сразу же зашевелился, полез в карман, вытащил записку,с тем самым номером, нашёл глазами меня, но я ему махнул головой: мол, молчи и ничего не говори. Когда развод закончился, мы с ним вдвоём отошли немного от райотдела и я ему говорю: «Здесь что-то не то. Поэтому молчи и никому ничего не говори про то, какую машину мы вчера пропустили». Я потом читал, что якобы Гончара и Красовского видели в Германии.





-- Тогда много писали про это дело. Вы следили за публикациями? Как Вы думаете: почему вам дали такой приказ?





-- Да, периодически читал про разные версии. По городу, во всех райотделах милиции висели фотографии исчезнувших политиков, но со временем они исчезли. А у сотрудников милиции никогда не спрашивали об исчезнувших людях. Может быть, хотели запутать общественность или пустить следствие по ложному следу. Если бы тогда Антоненков сказал, что он пропустил джип с этими людьми, то у нас бы взяли объяснение, составили протокол опроса и что-нибудь ещё. А потом бы со временем стали говорить, что вот они работники милиции, которые своими глазами видели, как Гончар и Красовский уехали за границу. Мол, не надо поднимать шумиху, никто никуда не исчез. Хотя кто знает, кто тогда действительно уехал? И уехал ли?





-- Почти 20 лет вы молчали. Почему сейчас решили рассказать? Что-то изменилось? Пропал страх?





-- Прошло 3 года, 5 лет, 15… А никого так и не нашли. Министра МВД Захаренко не нашли, Красовского с Гончаром не нашли, Завадского не нашли… Я случайно купил «Народную Волю» в киоске. Шел с работы домой и встретил напарника, с которым нёс тогда службу. Развернул газету, а там, на первой полосе четыре портрета. Я ему показал и спрашиваю: «Ты узнаёшь кого-нибудь из этих людей?». Он, конечно, показал на Гончара и Красовского. Я спрашиваю: «Откуда ты их знаешь?». А он: «Я их пропускал в джипе через Варшавский мост. Только я не помню, с кем тогда был». Я ему: «Со мной ты был!». Потом пару раз ещё встречались. Я ему предлагал всё рассказать, но он отказался. Наверно, пока ещё не решился. А я думаю, что люди должны знать о таком эпизоде. Его надо изучить и озвучить. Мне кажется, что это была одна из заготовок спецслужб, чтобы запутать общественность.









Возможно, это одна из заготовок. Но рассказ бывшего милиционера не снимает, а скорее, наоборот, добавляет вопросов в деле исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского.





Первое, что приходит на ум, - Гончар и Красовский действительно скрылись из страны под чьим-то прикрытием. Но в таком случае г-ну Басалаю с напарником никто бы не позволил молчать 20 лет. Их, как миленьких, еще тогда, в сентябре 1999-го заставили бы рассказать на камеры все в подробностях, чтобы общественность успокоилась и не переживала по поводу исчезновения известных людей.





Не заставили и не попросили.





Значит, все-таки это были не Гончар с Красовским. Тогда кто?





Если кто-то имитировал внешность Гончара и Красовского, то значит «исчезновение» ими заранее тщательно готовилось. Если эти же люди на машине такой же марки (напомним, что в деле отмечено про следы торможения, разбитые фары и столкновение с деревом, а это слишком заметно и в таком виде машина границу не проедет) поехали через границу, то с какой целью?





Вопросов много, ответов нет. Но рассказ бывшего милиционера не оставляет сомнений в одном: похищения заранее тщательно готовились. И готовили их люди, обличенные властью. Простые бандиты-братки из 90-х не могли бы приказать начальнику МОП отстранить смену с дежурства и поставить других работников милиции. Да ещё приказать беспрепятственно пропустить автомобиль через границу. И когда следствие будет нацелено не на сокрытие произошедшего, а на раскрытие, то и свидетели, и доказательства найдутся.