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В воскресенье 11 августа топливо на заправках подешевеет на 1 копейку
10.08.2019 17:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Беларуси с 11 августа уменьшаются розничные цены на автомобильное топливо. Концерна "Белнефтехим" принял соответствующе решение с учетом динамики котировок цен на нефть.
Об этом сообщили
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В Беларуси с 11 августа уменьшаются розничные цены на автомобильное топливо. Концерна "Белнефтехим" принял соответствующе решение с учетом динамики котировок цен...
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