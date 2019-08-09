Источник материала: Ежедневник





В Беларуси с 11 августа уменьшаются розничные цены на автомобильное топливо. Концерна "Белнефтехим" принял соответствующе решение с учетом динамики котировок цен на нефть.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В воскресенье 11 августа топливо на заправках подешевеет на 1 копейку В Беларуси с 11 августа уменьшаются розничные цены на автомобильное топливо. Концерна "Белнефтехим" принял соответствующе решение с учетом динамики котировок цен...

"С учетом динамики нефтяных котировок и в соответствии с принятой концерном политикой по формированию цен на нефтепродукты розничные цены на моторное топливо на АЗС с 11 августа уменьшаются на 1 копейку", - отметили в "Белнефтехиме". Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,55 рублей, АИ-95-К5-Евро - 1,65 рублей, АИ-98-К5-Евро - 1,87 рублей, ДТ - 1,65 рублей.