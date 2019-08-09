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В воскресенье 11 августа топливо на заправках подешевеет на 1 копейку

10.08.2019 17:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В воскресенье 11 августа топливо на заправках подешевеет на 1 копейку

В Беларуси с 11 августа уменьшаются розничные цены на автомобильное топливо. Концерна "Белнефтехим" принял соответствующе решение с учетом динамики котировок цен на нефть.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"С учетом динамики нефтяных котировок и в соответствии с принятой концерном политикой по формированию цен на нефтепродукты розничные цены на моторное топливо на АЗС с 11 августа уменьшаются на 1 копейку", - отметили в "Белнефтехиме". Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,55 рублей, АИ-95-К5-Евро - 1,65 рублей, АИ-98-К5-Евро - 1,87 рублей, ДТ - 1,65 рублей.
 
 
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В Беларуси с 11 августа уменьшаются розничные цены на автомобильное топливо. Концерна "Белнефтехим" принял соответствующе решение с учетом динамики котировок цен...
 
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