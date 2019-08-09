﻿ Топливо на АЗС в Беларуси с 11 августа подешевеет на 1 копейку. 21.by
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Топливо на АЗС в Беларуси с 11 августа подешевеет на 1 копейку

10.08.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 11 августа в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин уменьшаются на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Топливо на АЗС в Беларуси с 11 августа подешевеет на 1 копейку

С 11 августа стоимость 1 литра бензина бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 руб. 55 коп., АИ-95-К5-Евро — 1 руб. 65 коп., АИ-98-К5-Евро — 1 руб. 87 коп., ДТ — 1 руб. 65 коп.

Цены на автомобильное топливо в этом году меняются в 19-й раз. До этого цена на топливо изменялась 21 июля: дизель и бензин подешевели на 1 копейку. Тогда в «Белнефтехиме» пояснили, что решение принято «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ».

 
 
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  С 11 августа в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин уменьшаются на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». С 11...
 
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