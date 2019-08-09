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Топливо на АЗС в Беларуси с 11 августа подешевеет на 1 копейку
10.08.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 11 августа в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин уменьшаются на 1 копейку. Об этом
С 11 августа стоимость 1 литра бензина бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 руб. 55 коп., АИ-95-К5-Евро — 1 руб. 65 коп., АИ-98-К5-Евро — 1 руб. 87 коп., ДТ — 1 руб. 65 коп.
Цены на автомобильное топливо в этом году меняются в 19-й раз. До этого цена на топливо
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С 11 августа в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин уменьшаются на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». С 11...
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