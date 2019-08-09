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11 августа — День строителя! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

10.08.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

11 августа — День строителя! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Воробьев и Андрей Маринич

Строитель – одна из самых мирных и древних профессий, а строительство – тяжелый труд, требующий высокого мастерства. Потому у людей, избравших эту сферу деятельности,  есть собственный профессиональный праздник, который они ежегодно отмечают во второе воскресенье августа.
11 августа отметят его и работники ООО «Вега» — одного из наиболее успешных строительных предприятий района.
Строители организации сегодня задействованы на нескольких крупных объектах в нашем и соседнем Мозырском районе: ремонт здания суда, строительство жилого дома в Калинковичах, ремонт административного здания Великоавтюковского лесничества, несколько объектов на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.
Весной нынешнего года организация приступила к строительству многоквартирного жилого кирпичного дома по улице Кирова.
Как рассказал прораб ООО «Вега» Александр Аникеенко, дом будет пятиэтажный, двух-подъездный, 40-квартирный. Отопление будет осуществляться от индивидуальных котлов.
На объекте работают строители ООО «Вега» и ПМК-101. Из техники – два автокрана, экскаватор, погрузчик.
Строители уже возводят второй этаж, и к концу месяца он будет полностью готов.
На кладке кирпича задействованы лучшие каменщики организации. В их числе Андрей Воробьев и Андрей Маринич.
Несмотря на кажущуюся молодость, эти парни в кладке знают толк. До того, как прийти в ООО «Вега» Андрей Воробьев работал в ПМК-43, ПМК-101, строил многоэтажные дома по улице Никонова.
Андрей Маринич набирался опыта на московских стройках. Но после того, как стал семейным человеком, решил найти работу ближе к дому. Полтора года назад устроился в «Вегу» и не жалеет. Участвовал в строительстве диагностической станции на Юровичском шоссе. Сейчас в помощниках у Андрея Воробьева.
Руководство характеризует двух Андреев как профессионалов своего дела, добросовестных и ответственных работников.
По проекту жилой дом будет сдан в декабре. Десятки семей встретят Новый год в новом благоустроенном жилье.
Татьяна КАПИТАН.

 
 
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Строитель – одна из самых мирных и древних профессий, а строительство – тяжелый труд, требующий высокого мастерства. Потому у людей, избравших
 
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