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Корреспонденту СТВ преподали урок латиноамериканского танца на фестивале Vulica Brazil
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабные картины вместо серых стен, самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. 10 августа в Минске подводят итоги белорусско-бразильского фестиваля урбан-арта Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За это время стрит-артеры расписали несколько зданий. Впрочем, в 2019 году в фестивале приняли участие не только уличные художники, но и архитекторы, урбанисты, экологи, которые презентовали свои идеи по изменению городской среды.
Григорий Азаренок, СТВ:
Скажите, нравятся минчанам страстные латиноамериканские танцы?
Маргарита Стойко, преподаватель бразильского танца:
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Новости Беларуси. Масштабные картины вместо серых стен, самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. 10 августа в Минске подводят итоги...
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