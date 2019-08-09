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Корреспонденту СТВ преподали урок латиноамериканского танца на фестивале Vulica Brazil

10.08.2019 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабные картины вместо серых стен, самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. 10 августа в Минске подводят итоги белорусско-бразильского фестиваля урбан-арта Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске

Корреспонденту СТВ преподали урок латиноамериканского танца на фестивале Vulica Brazil

За это время стрит-артеры расписали несколько зданий. Впрочем, в 2019 году в фестивале приняли участие не только уличные художники, но и архитекторы, урбанисты, экологи, которые презентовали свои идеи по изменению городской среды.

Подробнее о фестивале – наш корреспондент Григорий Азаренок.

Корреспонденту СТВ преподали урок латиноамериканского танца на фестивале Vulica Brazil

Григорий Азаренок, СТВ:
На Октябрьской сегодня люди осваивают латиноамериканские танцы. Мы пообщались с преподавателем бразильского танца Маргаритой Стойко.

Скажите, нравятся минчанам страстные латиноамериканские танцы?

Корреспонденту СТВ преподали урок латиноамериканского танца на фестивале Vulica Brazil

Маргарита Стойко, преподаватель бразильского танца:
Да, очень нравятся. Главная фишка в том, что можно танцевать с кем угодно, с любым партнером. Это социальные танцы. Для освоения эти танцы несложные. За один мастер-класс можно освоить базовый шаг и станцевать простой танец.

Корреспонденту СТВ преподали урок латиноамериканского танца на фестивале Vulica Brazil

Подробнее о том, как проходит фестиваль Vulica Brazil в Минске, смотрите в видеоинформации.

Люди в материале: Григорий Азаренок, Маргарита Стойко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Масштабные картины вместо серых стен, самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. 10 августа в Минске подводят итоги...
 
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