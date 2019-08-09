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Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

10.08.2019 17:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 250 артистов из Эстонии 10 августа встретил Минск. В Верхнем городе проходит День культуры этой прибалтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторический центр столицы каждую субботу меняет свои декорации и перемещает минчан в новые города и страны. Сегодня это Эстония.

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

На сцене у ратуши как профессиональные артисты, так и любительские коллективы. К слову, именно сегодня в Эстонии проходит древнейший в стране музыкальный фестиваль, но многие артисты предпочли выступить именно в Минске.

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Оливер Манглус, председатель эстонского землячества «Ласточка»:
Многие сами подходят ко мне. И спрашивают: «Вот вы, маленькая нация, но столько сюда привезли». Я всегда объясняю:  «Я очень хочу, чтобы белорусы знали маленькую страну Эстонию и нашу культуру». Это самое главное для нас.

В Эстонии живет более 20 тысяч белорусов. Так что у нас много общего.  

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Нельзя до конца познакомиться с культурой страны, не отведав фирменных блюд местных поваров. Кулинары из Эстонии приехали на праздник, чтобы провести мастер-классы по приготовлению закусок из рыбы и поделиться с минчанами старинными рецептами. К слову, подавались деликатесы на экологичных тарелках из натурального дерева. 

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Ханесс Лопере, повар эстонского ресторана: 
У нас сегодня свежий судак, пойманный неделю назад. У нас море рядом и очень много озер разных. Нас с Россией разделяет большое озеро. Так что живем дружно и ловим рыбу.

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Ремесленнический ряд на празднике разделили между собой белорусские и эстонские мастера. Гости из Прибалтики продемонстрировали процесс изготовления кружева. Оно является обязательным элементом эстонского национального костюма.

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Валентина Соболева, представитель общества рукоделия Эстонии:
Женщины Эстонии очень трепетно относятся к своему народному костюму. Тем более, что каждый район Эстонии имеет свой народный костюм. Все это женщина должна сделать сама, своими руками. И поэтому приходится много работать.

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске

Через неделю в Верхнем городе пройдет День культуры Украины. 24 августа в Минск приедут гости из Грузии. В последний летний день столица будет принимать исполнителей и мастеров из Армении. Праздники национальных культур также будут проводиться на протяжении всего сентября.

Люди в материале: Оливер Манглус, Ханесс Лопере, Валентина Соболева
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 250 артистов из Эстонии 10 августа встретил Минск. В Верхнем городе проходит День культуры этой прибалтийской республики, сообщили в программе...
 
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