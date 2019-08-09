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Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 250 артистов из Эстонии 10 августа встретил Минск. В Верхнем городе проходит День культуры этой прибалтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исторический центр столицы каждую субботу меняет свои декорации и перемещает минчан в новые города и страны. Сегодня это Эстония.
На сцене у ратуши как профессиональные артисты, так и любительские коллективы. К слову, именно сегодня в Эстонии проходит древнейший в стране музыкальный фестиваль, но многие артисты предпочли выступить именно в Минске.
Оливер Манглус, председатель эстонского землячества «Ласточка»:
В Эстонии живет более 20 тысяч белорусов. Так что у нас много общего.
Нельзя до конца познакомиться с культурой страны, не отведав фирменных блюд местных поваров. Кулинары из Эстонии приехали на праздник, чтобы провести мастер-классы по приготовлению закусок из рыбы и поделиться с минчанами старинными рецептами. К слову, подавались деликатесы на экологичных тарелках из натурального дерева.
Ханесс Лопере, повар эстонского ресторана:
Ремесленнический ряд на празднике разделили между собой белорусские и эстонские мастера. Гости из Прибалтики продемонстрировали процесс изготовления кружева. Оно является обязательным элементом эстонского национального костюма.
Валентина Соболева, представитель общества рукоделия Эстонии:
Через неделю в Верхнем городе пройдет День культуры Украины. 24 августа в Минск приедут гости из Грузии. В последний летний день столица будет принимать исполнителей и мастеров из Армении. Праздники национальных культур также будут проводиться на протяжении всего сентября.
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Концерты, мастер-классы по приготовлению рыбы и изготовлению кружева. День культуры Эстонии проходит в Минске
Новости Беларуси. 250 артистов из Эстонии 10 августа встретил Минск. В Верхнем городе проходит День культуры этой прибалтийской республики, сообщили в программе...
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