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Валентина Коваленко: «Буду ходить на приемы с плакатами»

10.08.2019 19:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2015-м сын Коваленко получил законное право на замену режима, доказав его своим примерным поведением.

Но эту возможность администрация колонии рассматривать не стала ни в 2015-м, ни до сих пор.

— По закону в случае отказа осужденному обязаны назвать причины этого, а также объяснить, что нужно сделать, чтобы снова получить право на замену режима. Но ни ему, ни нам ничего не говорят, нарушая тем самым закон. Во время свиданий с сыном я иду к руководству колонии, спрашиваю, как у него дела. И мне всегда говорят, что к нему замечаний нет. Но все равно отказывают в смягчении режима.


В 2017-м Валентина Коваленко обратилась к руководству Депортамента исполнения наказаний. Ни одна из пяти встреч не принесла результата, пишет gazetaby.com

— И тогда я решила обратиться в Администрацию президента. Два раза была на приеме у Максима Рыженкова. Тот отправлял мои запросы в МВД. Дважды мне ответил Игорь Шуневич и один раз новый министр Юрий Караев.

По словам женщины, все три ответа содержали в себе фальсификацю. Ранее в отношении ее сына было зафиксировано три дисциплинарных нарушения, что перевело его в статус злостного нарушителя и лишило права на смену режима отбытия наказания. Этим и мотивировал отказ Шуневич, а Караев лишь продублировал его.


Однако семья осужденного вместе с юристом Тамарой Сергей  смогли документально подтвердить, что одно из нарушений ему вменили незаконно. В итоге ДИН вынужден был снять с его статус злостного нарушителя, тем самым вернув ему законное право на смену режима.

Двухминутный прием у Кочановой

Месяц назад, после стояния с плакатом у приемной, Валентина Коваленко все же попала на прием к Наталье Кочановой:

— Приняли меня в начале одиннадцатого вечера, выделили две минуты. Я возмутилась, сказала, что пришла решать проблему, а не для галочки.

По словам женщины, чиновница ответила ей, что целый день принимала людей:

— Я тогда ей заметила, что это результат бездействия властей, раз в администрацию люди ходят сотнями и отлавливают чиновников по кабинетам.

В итоге документы и обращение пенсионерки приняли и передали в Генпрокуратуру.

— Но я ведь требовала другого. Я просила создать комиссию при Администрации, чтобы изучить мои документы, все эти отписки, дать им оценку. Когда чиновники такого ранга, министры, подписывают фальсифицированные документы, это страшно. Страшно жить в такой стране, где ты, чьи права нарушены, не можешь ничего доказать, имея на руках документы и факты.

«Буду ходить на приемы с плакатами»

За последний месяц Валентину Коваленко так и не приняли в Администрации. Однажды женщину с ее обращениями отправили в Совбез, там на днях заявили, что ее дело не относится к их компетенции и отказали в приеме.


— И тогда я снова пришла в приемную администрации и написала новый плакат и простояла с ним у приемной около часа. Я прошла все инстанции, все кабинеты. И мне не оставили иного выбора, как напрямую обращаться к главе государства. О нас не принимает, но я буду приходить вот так, с плакатом. Если он, как гарант Конституции, не сможет навести во всем этом порядок, то ему нужно уходить.
 
 
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В 2015-м сын Коваленко получил законное право на замену режима, доказав его своим примерным поведением.
 
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