Более 50 человек задержали на акции в Санкт-Петербурге

В частности, задерживали и фотографа издания Александра Петросяна. Оба раза его отпустили.





Кроме того, неизвестный провокатор плеснул газ из перцового баллончика в человека с плакатом. Оба были задержаны.





Митинг проводится из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «Белого счетчика» на 15:30, на акцию пришли 47,2 тыс. человек. Полиция заявила о 20 тыс. участниках.









В поддержку столичной акции также идут митинги в регионах. В частности, акции прошли во Владивостоке, Ижевске, Иркутске, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Самаре, Томске, Хабаровске.



