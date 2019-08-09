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Грабли для чиновников: руководителя Слонимщины поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В сентябре он может потерять должность
Источник материала: Партизан
Блогер NEXTA сообщает, что председателя Слонимского районного исполнительного комитета Геннадия Хомича и его жену задерживали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич
В райисполкоме информацию о происшествии
По данным NEXTA, сначала работники спецподразделения ДПС «Стрела» задержали жену чиновника. Когда Хомич поехал ее освобождать, то и сам был задержан, так как якобы также находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел неделю назад.
По информации блогера, Хомича уволят с должности главы райисполкома после Дня белорусской письменности в Слониме, который пройдет в сентябре.
Секретарь председателя райисполкома информацию о происшествии belsat.eu не подтвердила:
«У нас таких свидетельств нет. Председатель на данный момент работает, он находится в своем кабинете. Мы на сплетни, на то что людям мерещится, не реагируем».
На вопрос журналиста, можно ли сказать, что в райисполкоме опровергают факт задержания, секретарь отметила:
«Мы даже не слышали об этом, поэтому не можем опровергать или подтверждать».
Комментарий лично Геннадия Хомича взять не удалось.
В сводках МВД информации о происшествии тоже не было.
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Грабли для чиновников: руководителя Слонимщины поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В сентябре он может потерять должность
Блогер NEXTA сообщает, что председателя Слонимского районного исполнительного комитета Геннадия Хомича и его жену задерживали за управление автомобилем в...
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