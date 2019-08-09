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Грабли для чиновников: руководителя Слонимщины поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В сентябре он может потерять должность

10.08.2019 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогер NEXTA сообщает, что председателя Слонимского районного исполнительного комитета Геннадия Хомича и его жену задерживали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.


Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич
 В райисполкоме информацию о происшествии belsat.eu не подтвердили.

По данным NEXTA, сначала работники спецподразделения ДПС «Стрела» задержали жену чиновника. Когда Хомич поехал ее освобождать, то и сам был задержан, так как якобы также находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел неделю назад.

По информации блогера, Хомича уволят с должности главы райисполкома после Дня белорусской письменности в Слониме, который пройдет в сентябре.

Секретарь председателя райисполкома информацию о происшествии belsat.eu не подтвердила:

«У нас таких свидетельств нет. Председатель на данный момент работает, он находится в своем кабинете. Мы на сплетни, на то что людям мерещится, не реагируем».

На вопрос журналиста, можно ли сказать, что в райисполкоме опровергают факт задержания, секретарь отметила:

«Мы даже не слышали об этом, поэтому не можем опровергать или подтверждать».

Комментарий лично Геннадия Хомича взять не удалось.

В сводках МВД информации о происшествии тоже не было.
 
 
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