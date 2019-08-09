Грабли для чиновников: руководителя Слонимщины поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В сентябре он может потерять должность





Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич

belsat.eu не подтвердили. В райисполкоме информацию о происшествиине подтвердили.





По данным NEXTA, сначала работники спецподразделения ДПС «Стрела» задержали жену чиновника. Когда Хомич поехал ее освобождать, то и сам был задержан, так как якобы также находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел неделю назад.





По информации блогера, Хомича уволят с должности главы райисполкома после Дня белорусской письменности в Слониме, который пройдет в сентябре.





Секретарь председателя райисполкома информацию о происшествии belsat.eu не подтвердила:





«У нас таких свидетельств нет. Председатель на данный момент работает, он находится в своем кабинете. Мы на сплетни, на то что людям мерещится, не реагируем».





На вопрос журналиста, можно ли сказать, что в райисполкоме опровергают факт задержания, секретарь отметила:





«Мы даже не слышали об этом, поэтому не можем опровергать или подтверждать».





Комментарий лично Геннадия Хомича взять не удалось.





В сводках МВД информации о происшествии тоже не было.



